Турниры:
Кубок Либертадорес 2015, группа 2
|Групповой этап, 6 тур
|23 апреля, четверг
|04:00
|Сан-Лоренсо
|0:1
|Данубио
|Групповой этап, 5 тур
|17 апреля, пятница
|04:00
|Коринтианс
|0:0
|Сан-Лоренсо
|Групповой этап, 4 тур
|2 апреля, четверг
|01:45
|Сан-Лоренсо
|1:0
|Сан-Паулу
|Групповой этап, 3 тур
|19 марта, четверг
|04:00
|Сан-Паулу
|1:0
|Сан-Лоренсо
|Групповой этап, 2 тур
|5 марта, четверг
|04:00
|Сан-Лоренсо
|0:1
|Коринтианс
|Групповой этап, 1 тур
|20 февраля, пятница
|01:45
|Данубио
|1:2
|Сан-Лоренсо