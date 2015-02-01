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    Сан-Лоренсо - результаты

    Город Буэнос-Айрес
    Дивизион Аргентина-Примера
    Сайт http://www.sanlorenzo.com.ar/
    Тренер Эдгардо Бауза
    Турниры:
    Кубок Либертадорес 2015, группа 2
    Групповой этап, 6 тур
    		23 апреля, четверг 04:00 Сан-Лоренсо 0:1 Данубио
    Групповой этап, 5 тур
    		17 апреля, пятница 04:00 Коринтианс 0:0 Сан-Лоренсо
    Групповой этап, 4 тур
    		2 апреля, четверг 01:45 Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Паулу
    Групповой этап, 3 тур
    		19 марта, четверг 04:00 Сан-Паулу 1:0 Сан-Лоренсо
    Групповой этап, 2 тур
    		5 марта, четверг 04:00 Сан-Лоренсо 0:1 Коринтианс
    Групповой этап, 1 тур
    		20 февраля, пятница 01:45 Данубио 1:2 Сан-Лоренсо
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