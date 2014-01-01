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Аргентина. Примера
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Сан-Лоренсо
Результаты
€ 2 млн
Сан-Лоренсо - результаты матчей
Буэнос-Айрес
Аргентина. Примера
Сайт:
http://www.sanlorenzo.com.ar/
Тренер:
Эдгардо Бауза
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Клубный чемпионат мира. 2014
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Кубок Либертадорес. Плей-офф 2014
Кубок Либертадорес. 2014
14.09 | 01:15
Индепендьенте
1 : 1
Сан-Лоренсо
06.09 | 01:00
Сан-Лоренсо
1 : 0
Тальерес де Кордоба
01.09 | 03:15
Институто
1 : 0
Сан-Лоренсо
22.08 | 02:00
Эстудиантес де Рио-Куарто
0 : 0
Сан-Лоренсо
15.08 | 20:30
Сан-Лоренсо
1 : 0
Унион Санта-Фе
09.08 | 21:00
Сан-Лоренсо
0 : 2
Уракан
04.08 | 03:15
Сентраль Кордоба
1 : 0
Сан-Лоренсо
29.07 | 01:00
Сан-Лоренсо
1 : 0
Химнасия и Эсгрима Мендоса
26.07 | 03:30
Ланус
1 : 0
Сан-Лоренсо
11.05 | 01:00
Ривер Плейт
2 : 2
Сан-Лоренсо
03.05 | 00:45
Сан-Лоренсо
1 : 2
Индепендьенте
25.04 | 03:30
Платенсе
0 : 1
Сан-Лоренсо
21.04 | 01:30
Сан-Лоренсо
0 : 0
Велес Сарсфилд
12.04 | 21:00
Ньюэллс Олд Бойз
0 : 0
Сан-Лоренсо
04.04 | 01:30
Сан-Лоренсо
1 : 0
Эстудиантес
26.03 | 01:00
Депортиво Риестра
1 : 1
Сан-Лоренсо
17.03 | 00:30
Сан-Лоренсо
2 : 5
Дефенса и Хустисия
12.03 | 01:45
Бока Хуниорс
1 : 1
Сан-Лоренсо
01.03 | 04:15
Тальерес де Кордоба
0 : 0
Сан-Лоренсо
25.02 | 01:15
Сан-Лоренсо
1 : 1
Институто
22.02 | 23:00
Сан-Лоренсо
2 : 0
Эстудиантес де Рио-Куарто
14.02 | 04:15
Унион Санта-Фе
0 : 0
Сан-Лоренсо
09.02 | 01:15
Уракан
1 : 0
Сан-Лоренсо
31.01 | 23:30
Сан-Лоренсо
1 : 0
Сентраль Кордоба
28.01 | 02:00
Химнасия и Эсгрима Мендоса
0 : 1
Сан-Лоренсо
24.01 | 01:00
Сан-Лоренсо
2 : 3
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