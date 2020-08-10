Гайч: «Футбол в России сильнее, чем в Аргентине»

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч сравнил уровень футбола в России и Аргентине.

– Почувствовали разницу между российским и аргентинским футболом?

– Да, она очень большая. Как и в тренировках, так и в играх. В России меньше агрессивного футбола, но больше силового, больше борьбы.

Динамичный футбол, постоянно игра атака на атаку. Здесь этого больше, чем в Аргентине. Думаю, здесь футбол сильнее.

Гайч подписал с ЦСКА контракт на пять лет.

Сумма трансфера – 8,5 миллиона евро.

В первом туре москвичи обыграли «Химки» со счетом 2:0.

Гайч: «Я готов бросить вызов любому в РПЛ»