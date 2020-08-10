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    Гайч: «Футбол в России сильнее, чем в Аргентине»

    Форвард ЦСКА Адольфо Гайч сравнил уровень футбола в России и Аргентине.

    – Почувствовали разницу между российским и аргентинским футболом?

    – Да, она очень большая. Как и в тренировках, так и в играх. В России меньше агрессивного футбола, но больше силового, больше борьбы.

    Динамичный футбол, постоянно игра атака на атаку. Здесь этого больше, чем в Аргентине. Думаю, здесь футбол сильнее.

    • Гайч подписал с ЦСКА контракт на пять лет.
    • Сумма трансфера – 8,5 миллиона евро.
    • В первом туре москвичи обыграли «Химки» со счетом 2:0.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6229

      Сильвербой 5 минут назад

      Мы уже поняли что наш чемпионат самый сильный, по вчерашним матчам в том числе! Поэтому не нужно было еще раз акцентировать на этом внимание!!!

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