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    Гайч: «Я готов бросить вызов любому в РПЛ»

    Форвард ЦСКА Адольфо Гайч сказал, что хочет стать лучшим бомбардиром РПЛ.

    «Безусловно, я готов бросить вызов любому. Как только освоюсь и полностью адаптируюсь, получу полное игровое время, тогда брошу вызов не только Дзюбе, но и всем остальным. Намерен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России.

    Я не боюсь, что меня могут сравнивать с большими игроками. Я знаю себе цену, и я приехал сюда писать свою историю, работать и добиваться успехов. Хочу расти как футболист и стать здесь героем», – сообщил Гайч.

    • Гайч подписал с ЦСКА контракт на пять лет.
    • Сумма трансфера – 8,5 миллиона евро.
    • В первом туре москвичи обыграли «Химки» со счетом 2:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9451

      derrik2000 16 минут назад

      Был в своё время такой один.
      В Локомотиве.
      Заза Джанашия его кличут.
      ЗвЯзда из Абхазии.
      Так он пообещал в первом же сезоне 60-70-голов за Локо наколотить!
      )))))))))))))))))
      И ХДЕ сейчас Джанашия, кто его помнит?
      Разве только по ЭТОМУ высказыванию БОЛЕЛЫ со стажем.

      0
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      Рейтинг: +1732

      Ден 781 23 минуты назад

      Давай, жду когда кто-то в нашем РПЛ наколотит 30+мячей

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      Рейтинг: +5537

      Борат 27 минут назад

      дерзкий !
      удачи ему с хряками !
      гыгы

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      Рейтинг: +1575

      Бомбардиръ 29 минут назад

      Дерзай, парень!

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      Рейтинг: +59

      JuicyG 42 минуты назад

      Интересно он хоть 10 голов осилит?Хотя габаритами не обделён,это важно в нашем болоте

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