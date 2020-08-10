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Гайч: «Я готов бросить вызов любому в РПЛ»

10 августа 2020, 13:17
10

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч сказал, что хочет стать лучшим бомбардиром РПЛ.

«Безусловно, я готов бросить вызов любому. Как только освоюсь и полностью адаптируюсь, получу полное игровое время, тогда брошу вызов не только Дзюбе, но и всем остальным. Намерен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России.

Я не боюсь, что меня могут сравнивать с большими игроками. Я знаю себе цену, и я приехал сюда писать свою историю, работать и добиваться успехов. Хочу расти как футболист и стать здесь героем», – сообщил Гайч.

  • Гайч подписал с ЦСКА контракт на пять лет.
  • Сумма трансфера – 8,5 миллиона евро.
  • В первом туре москвичи обыграли «Химки» со счетом 2:0.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гайч Адольфо
Комментарии (10)
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JuicyG
1597055018
Интересно он хоть 10 голов осилит?Хотя габаритами не обделён,это важно в нашем болоте
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Ден 781
1597056134
Давай, жду когда кто-то в нашем РПЛ наколотит 30+мячей
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derrik2000
1597056585
Был в своё время такой один. В Локомотиве. Заза Джанашия его кличут. ЗвЯзда из Абхазии. Так он пообещал в первом же сезоне 60-70-голов за Локо наколотить! ))))))))))))))))) И ХДЕ сейчас Джанашия, кто его помнит? Разве только по ЭТОМУ высказыванию БОЛЕЛЫ со стажем.
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vladimir-7
1597065812
Посмотрел Гайч российский футбол и сделал вывод. Посмотрим прав он Однако, удачи Гайчу!!!
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алдан2014
1597068383
Знавали мы одного подобного Адольфа...тоже любил много пи....
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De_Frenki
1597073791
так то парень мощный и рывок есть, в отличии от д3юбы...ну посмотрим.Действительно языком чесать не мешки ворочать)
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