Гайч: «Я готов бросить вызов любому в РПЛ»

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч сказал, что хочет стать лучшим бомбардиром РПЛ.

«Безусловно, я готов бросить вызов любому. Как только освоюсь и полностью адаптируюсь, получу полное игровое время, тогда брошу вызов не только Дзюбе, но и всем остальным. Намерен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России.

Я не боюсь, что меня могут сравнивать с большими игроками. Я знаю себе цену, и я приехал сюда писать свою историю, работать и добиваться успехов. Хочу расти как футболист и стать здесь героем», – сообщил Гайч.