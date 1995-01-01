Гайч: «Я готов бросить вызов любому в РПЛ»

Был в своё время такой один.
В Локомотиве.
Заза Джанашия его кличут.
ЗвЯзда из Абхазии.
Так он пообещал в первом же сезоне 60-70-голов за Локо наколотить!
)))))))))))))))))
И ХДЕ сейчас Джанашия, кто его помнит?
Разве только по ЭТОМУ высказыванию БОЛЕЛЫ со стажем.
Форвард ЦСКА Адольфо Гайч сказал, что хочет стать лучшим бомбардиром РПЛ.
«Безусловно, я готов бросить вызов любому. Как только освоюсь и полностью адаптируюсь, получу полное игровое время, тогда брошу вызов не только Дзюбе, но и всем остальным. Намерен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России.
Я не боюсь, что меня могут сравнивать с большими игроками. Я знаю себе цену, и я приехал сюда писать свою историю, работать и добиваться успехов. Хочу расти как футболист и стать здесь героем», – сообщил Гайч.
- Гайч подписал с ЦСКА контракт на пять лет.
- Сумма трансфера – 8,5 миллиона евро.
- В первом туре москвичи обыграли «Химки» со счетом 2:0.