Гайч – о переходе в ЦСКА: «Рад, что ситуация разрешилась именно так»

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч в преддверии перехода в ЦСКА высказался о своем уходе из аргентинского клуба.

«Рад, что ситуация разрешилась именно так. Раньше я никогда не был в Москве, но слышал, что это красивый город. Про клуб мне говорили только хорошее. И теперь мне предстоит самому в этом убедиться.

Мне очень понравилось время, проведенное в «Сан-Лоренсо». Думаю, что хорошо проявил себя в этой команде. Очень благодарен людям, работающим в клубе. Они сильно помогли мне», – сказал 21-летний футболист.