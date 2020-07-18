Гайч – о переходе в ЦСКА: «Рад, что ситуация разрешилась именно так»

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч в преддверии перехода в ЦСКА высказался о своем уходе из аргентинского клуба.
«Рад, что ситуация разрешилась именно так. Раньше я никогда не был в Москве, но слышал, что это красивый город. Про клуб мне говорили только хорошее. И теперь мне предстоит самому в этом убедиться.
Мне очень понравилось время, проведенное в «Сан-Лоренсо». Думаю, что хорошо проявил себя в этой команде. Очень благодарен людям, работающим в клубе. Они сильно помогли мне», – сказал 21-летний футболист.
- По информации журналиста Николо Скиры, ЦСКА купил форварда за 8,5 миллиона евро. Кроме того, «Сан-Лоренсо» получит 20 процентов от суммы будущей перепродажи игрока.
- «Чемпионат» сообщает, что сам Гайч будет зарабатывать в московском клубе 900 тысяч евро в год плюс 200 тысяч каждый июль и другие бонусы.
Источник: Fox Sports