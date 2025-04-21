4 матча Серии A отменили из-за смерти Папы Римского

4 матча 33-го тура Серии A, запланированные на 21 апреля, состоятся в другой день. Такое решение принято из-за смерти Папы Римского Франциска.

На сегодня были запланированы матчи «Торино» – «Удинезе», «Кальяри» – «Фиорентина», «Дженоа» – «Лацио» и «Парма» – «Ювентус». Даты их проведения будут объявлены позднее.