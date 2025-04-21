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4 матча Серии A отменили из-за смерти Папы Римского

Сегодня, 11:49

4 матча 33-го тура Серии A, запланированные на 21 апреля, состоятся в другой день. Такое решение принято из-за смерти Папы Римского Франциска.

На сегодня были запланированы матчи «Торино»«Удинезе», «Кальяри»«Фиорентина», «Дженоа»«Лацио» и «Парма»«Ювентус». Даты их проведения будут объявлены позднее.

  • Папа Римский Франциск (до избрания Хорхе Марио Бергольо) умер сегодня в возрасте 88 лет.
  • Он родился в Буэнос-Айресе и был поклонником клуба «Сан-Лоренсо».

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Источник: официальный сайт Серии A
Италия. Серия А Торино Удинезе Кальяри Фиорентина Дженоа Лацио Парма Ювентус Сан-Лоренсо
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