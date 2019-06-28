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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
12:54
«Спартак» – «Урал»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
12:27
Защитник «Зенита» Ренан высказался о дебютном вызове в сборную Бразилии
12:13
«Для меня это липа, вымогательство денег». Быстров – об обвинении Алвеса в изнасиловании
2
11:58
Руководство «Реала» разочаровано работой Анчелотти
1
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Все новости
12:59
«Это попытка вымогательства». Адвокат – об обвинении Хакими в изнасиловании
12:49
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«Спартак» победил «Урал» в пяти последних матчах. Серия продолжится сегодня?
12:42
«Приходим с разминки перед игрой, а он уже «мертвый». Лещук – об Овечкине
12:40
Оффтоп
Российский вратарь подрался с голкипером соперника в матче АХЛ
12:32
Оффтоп
Первой ракетке мира Джоковичу отказали во въезде в США
12:26
Во 2-м по силе дивизионе Нидерландов матч закончился со счетом 13:0
12:19
Роналду отреагировал на камбэк «Аль-Насра» в матче с последней командой чемпионата Саудовской Аравии
11:45
«Зенит» собирает бюджетников на домашние матчи из-за бойкота фанатами Fan ID
30
11:45
Оффтоп
Российский вратарь забил гол в меньшинстве в АХЛ и подрался
11:41
Месси отклонил первое предложение «ПСЖ» о продлении контракта
11:31
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Тест: вспомните всех лучших бомбардиров РПЛ по сезонам
7
11:30
Прогнозы и коэффициенты на матч «Спартак» – «Урал»
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11:29
Где смотреть матч «Спартак» – «Урал»: 18 тур РПЛ
11:28
Якимов: «В ресторане моя зарплата была выше, чем в молодежке «Краснодара»
1
11:17
Экс-футболиста «Ромы» задержали с гашишем и кокаином
3
11:08
На Украине недовольны участием компании Joma в разработке формы для «Зенита»
10
11:04
Фото
Самая горячая болельщица ЧМ-2022 Ивана Кнолль поделилась снимками в прозрачном платье
2
10:58
«Ференцварош» Черчесова продлил беспроигрышную серию в чемпионате Венгрии до 13 матчей
10:51
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«Пари НН» представил новую форму. Дизайн вдохновлен стрелкой, разделяющей Волгу и Оку
2
10:44
Спаллетти прокомментировал первое за два месяца поражение «Наполи»
10:37
Слуцкий: «Кокорин – положительный герой романа. Его особо нечего хейтить»
7
10:30
Оффтоп
«Российские спортсмены должны нести это бремя, не требуя участия в соревнованиях». Президент Польши – о санкциях
6
10:20
⚽ РПЛ возвращается! «Спартак» примет «Урал», «Зенит» встретится с «Пари НН», «Ростов» сыграет с «Локомотивом»
3
10:10
Бейл: «Жить в России и Нидерландах одинаково по расходам»
09:56
«Брайтон» продлил контракт с Кайседо. Зимой его не продали «Челси» и «Арсеналу»
09:48
Аршавин ответил, заслуживает ли Промес российское гражданство
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09:40
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Роналду получил приз лучшему игроку февраля в чемпионате Саудовской Аравии
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09:32
В CAS прокомментировали отказ «Зениту» в апелляции по дисквалификации игроков
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Ривер Плейт - Статьи
Город
Буэнос-Айрес
Дивизион
Аргентина-Примера
Сайт
http://www.cariverplate.com.ar
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28.06.2019 14:25
Панические атаки, депрессии, ссоры с тренерами. У Домингеса была очень непростая карьера
История одного из лучших легионеров в истории РПЛ.
3
16.12.2018 08:55
«Реал» уже играл чумовой матч с японцами. Тогда был скандал
Новая встреча будет на клубном чемпионате мира.
8
10.12.2018 01:05
Чумовой финал Кубка Либертадорес в Мадриде. Много красок и закрученная интрига
«Ривер» и «Бока» снова зажгли.
19
10.12.2018 00:40
Дикое празднование от игрока, который проиграл Кубок Либертадорес
Красота и страх в одном месте.
8
26.11.2018 06:10
Драки, погромы улиц, нападение на игроков, поджог и отмены матча. «Ривер» vs «Бока» – безумие
Такого нет нигде в мире.
1
24.11.2018 23:46
Фанаты сорвали финал Кубка Либертадорес. В Аргентине – жесть
Драки, слезоточивый газ, пострадавшие игроки.
19
24.11.2018 22:21
Самое жаркое дерби Южной Америки – в финале главного турнира континента
«Ривер» и «Бока» проведут историческую бойню.
16
08.08.2017 14:45
«Зенит» купил еще одного аргентинца. Что надо о нем знать?
Играть с температурой, подавать клюшки для гольфа и внимательно слушать – «Бомбардир» рассказывает, чем хорош Матиас Краневиттер.
25
21.04.2016 10:00
Симеоне, Маммана, Вадала и другие аргентинцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться
Аргентинский футбол был всегда богат на таланты, которые украшали многие европейские топ-клубы. «Бомбардир» продолжает рассказывать о молодых игроках, перебираясь из Европы в Южную Америку.
07.02.2016 10:00
«Вы не только чемпионы, но и люди. Футбол - спорт, а не бизнес». Папа Римский учит футболистов добру
«Бомбардир» рассказывает об акции Olivo de la Paz, которая прошла на «Сан-Сиро» и «Висенте Кальдерон».
1
20.12.2015 12:00
«Барселона» выиграла Клубный чемпионат мира (ВИДЕО)
В воскресенье «Барселона» и «Ривер Плейт» выявят сильнейшего в финальном матче Клубного чемпионата мира, который впервые проводится в Японии. «Бомбардир» следит за решающим матчем.
16.12.2015 10:00
«Барселона» и ее соперники по Клубному чемпионату мира
Чемпионат мира среди клубов продолжает набирать обороты. Сегодня стали известны имена последних полуфиналистов. «Бомбардир» рассказывает все самое главное, что нужно знать о турнире в Японии.
4
31.10.2015 13:44
Как призрак Уго Чавеса отразил удар Фалькао и другие мистические истории о футболе
Футбол – спорт №1 во всем мире. Его популярность становится столь впечатляющей, что порой матчи приходят посмотреть призраки. В честь Хэллоуина «Бомбардир» отобрал пять случаев, когда привидения посещали игры и даже влияли на итоговый результат матча!
3
06.08.2015 12:10
Лига других чемпионов. Как «Ривер Плейт» выиграл Кубок Либертадорес
В Южной Америке завершился финал Кубка Либертадорес, в котором победу одержал аргентинский «Ривер Плейт». «Бомбардир» показывает атмосферу самого важного клубного турнира на другом полушарии.
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