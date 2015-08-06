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    Лига других чемпионов. Как «Ривер Плейт» выиграл Кубок Либертадорес


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    Голосов: 0
    06.08.2015 12:10
    В Южной Америке завершился финал Кубка Либертадорес, в котором победу одержал аргентинский «Ривер Плейт». «Бомбардир» показывает атмосферу самого важного клубного турнира на другом полушарии.
    В Южной Америке завершился финал Кубка Либертадорес, в котором победу одержал аргентинский «Ривер Плейт». «Бомбардир» показывает атмосферу самого важного клубного турнира на другом полушарии.

    Кубок Либертадорес-2015 - 56-й розыгрыш данного турнира, в котором приняло участие 38 команд из 11 стран. По регламенту финал проходит в два матча - по разу на стадионе каждого из его участников.

    Соперником Ривер Плейта стал мексиканский клуб "Тигрес" - тот самый, что месяц назад неожиданно увез лучшего бомбардира чемпионата Франции Андре-Пьер Жиньяка из Европы. Отметим, что для "Тигрес" - это первый финал Кубка Либертадорес. Тогда как "Ривер Плейт" участовал в нем уже в четвертый раз, три из которых стали победными.

    Первый матч в Мексике завершился со счетом 0:0. В ответной встрече на знаменитой арене Буэнос-Айреса "Монументаль" "Ривер" благодаря сумасшедшей поддержке фанатов уверенно разбил оппонентов со счетом 3:0.











    Главному тренеру "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо только 39 лет, однако Кубок Либертадорес - уже третий значимый трофей в его карьере.





    Экс-спартаковец Фернандо Кавенаги играет за родной "Ривер Плейт" уже третий раз за карьеру. Примечательно, что в сезоне-2011/2012 он выступал за "миллионеров", когда те оказались во втором дивизионе и им нужна была помощь, чтобы быстро вернуться наверх.





    Для "Ривер Плейта" это второй международный трофей за два года. В прошлом году команда выиграла Южноамериканский кубок - аналог нашей Лиги Европы.



    Ривер Плейт - Тигрес - 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 - Аларио, 45; 2:0 - Санчес, 75 (с пенальти); 3:0 - Фунес Мори, 79.



    Бонус: космическая атмосфера стадиона "Монументаль", которая заставит вас собрать все деньги и купить билет до Буэнос-Айреса


    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт "Ривер Плейта", Инстаграм, официальный сайт КОНМЕБОЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 7 августа 2015, 08:23

      Молодцы Риверт Плейт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      пенек_2 6 августа 2015, 21:50

      красиво!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      siberon 6 августа 2015, 21:20

      Гальярдо красавчик, все по уму у него. А Тигрес: по первой игре должен был бы забить хоть один, для интриги. А так, объективно, ривер сильней.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 17:53

      победил сильнейший

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 6 августа 2015, 16:00

      Нереальная атмосфера на стадионе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 6 августа 2015, 14:57

      Болельщиков РП с победой!

      1
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 6 августа 2015, 12:59

      Ривер красавцы! Возвращают утраченные, после вылета во второй дивизион, былые позиции

      0
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 6 августа 2015, 12:57

      Ривер красавцы, возвращают утраченные ,после вылета во второй дивизион, былые позиции

      0
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      Рейтинг: +10

      Юрий из Ростова 6 августа 2015, 12:26

      Не сомневаюсь, что во время нашего ЧМ атмосфера на стадионах будет не хуже

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 > Юрий из Ростова 6 августа 2015, 13:40

      Накал на матчах в Латинской Америке конечно бывает сумасшедший.

      0
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