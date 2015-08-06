Лига других чемпионов. Как «Ривер Плейт» выиграл Кубок Либертадорес

В Южной Америке завершился финал Кубка Либертадорес, в котором победу одержал аргентинский «Ривер Плейт». «Бомбардир» показывает атмосферу самого важного клубного турнира на другом полушарии.

Ривер Плейт - Тигрес - 3:0 (1:0)

В Южной Америке завершился финал Кубка Либертадорес, в котором победу одержал аргентинский «Ривер Плейт». «Бомбардир» показывает атмосферу самого важного клубного турнира на другом полушарии.Кубок Либертадорес-2015 - 56-й розыгрыш данного турнира, в котором приняло участие 38 команд из 11 стран. По регламенту финал проходит в два матча - по разу на стадионе каждого из его участников.Соперником Ривер Плейта стал мексиканский клуб "Тигрес" - тот самый, что месяц назад неожиданно увез лучшего бомбардира чемпионата Франции Андре-Пьер Жиньяка из Европы. Отметим, что для "Тигрес" - это первый финал Кубка Либертадорес. Тогда как "Ривер Плейт" участовал в нем уже в четвертый раз, три из которых стали победными.Первый матч в Мексике завершился со счетом 0:0. В ответной встрече на знаменитой арене Буэнос-Айреса "Монументаль" "Ривер" благодаря сумасшедшей поддержке фанатов уверенно разбил оппонентов со счетом 3:0.Главному тренеру "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо только 39 лет, однако Кубок Либертадорес - уже третий значимый трофей в его карьере.Экс-спартаковец Фернандо Кавенаги играет за родной "Ривер Плейт" уже третий раз за карьеру. Примечательно, что в сезоне-2011/2012 он выступал за "миллионеров", когда те оказались во втором дивизионе и им нужна была помощь, чтобы быстро вернуться наверх.Для "Ривер Плейта" это второй международный трофей за два года. В прошлом году команда выиграла Южноамериканский кубок - аналог нашей Лиги Европы.1:0 - Аларио, 45; 2:0 - Санчес, 75 (с пенальти); 3:0 - Фунес Мори, 79.космическая атмосфера стадиона "Монументаль", которая заставит вас собрать все деньги и купить билет до Буэнос-Айреса