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    Дикое празднование от игрока, который проиграл Кубок Либертадорес


    2.3
    Голосов: 3
    10.12.2018 00:40
    Красота и страх в одном месте.

    Основное время в финале Кубка Либертадорес завершилось со счетом 1:1. За «Боку» забил форвард Дарио Бенедетто, у «Ривера» – Лукас Пратто. Оба показали пример того, как можно интересно отпраздновать забитые мячи.

    Бенедетто высунул язык и выдал какое-то ужасающее лицо. Хорошо, что парень из «Ривер Плейта» в этот момент до конца не осознавал происходящее. Бенедетто забивал и в первом матче этих команд, но тогда радовался не так рьяно.

    Форвард Лукас Пратто из «Ривера» забил ответный гол во втором тайме. Он поступил красиво и встал так, что фотографы со всего мира наделали отличные кадры.

    Самое страшное для Бенедетто, что победил именно «Ривер Плейт».

    Финал Кубка Либертадорес в Мадриде напомнил ЧМ. Много красок и закрученная интрига

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер журналиста Джеймса Тайлера, CONMEBOL
    Рейтинг: 2.3 Голосов: 3
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 декабря 2018, 23:11

      В динамике это было реально комично, а не страшно. А-ля маски-шоу какое-то. Бенедетто, конечно, повеселил таким празднованием.

      0
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      Рейтинг: +1689

      Benifacto 10 декабря 2018, 21:48

      вроде Ибра делал чето типо того

      0
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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 10 декабря 2018, 20:55

      В белой футболке похож на Смолова, а в синей - собирательный образ футболиста РПЛ. Что-то от Дзюбы, Кокорина, Мамаева... ИМХО...)

      0
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      Рейтинг: +7746

      mihail200606 10 декабря 2018, 20:30

      симпатично так..

      1
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 10 декабря 2018, 09:44

      На ящерицу похож

      0
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      Рейтинг: +33005

      Olanare99 10 декабря 2018, 00:47

      Жаль что игрок Ривера не втащил ему

      4
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Olanare99 10 декабря 2018, 09:17

      Аперкотом по подбородку.)))

      -1
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      Рейтинг: +448

      Rainmaker > Olanare99 10 декабря 2018, 09:34

      За что? :) Забавно ведь получилось, и не по злобе

      1
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