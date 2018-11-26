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    Хавбек «Боки Хуниорс» – о переносе матча с «Ривер Плейтом»: «Не готов играть, зная, что могу умереть. У меня три дочери»

    Полузащитник «Боки Хуниорс» Пабло Перес прокомментировал перенос ответного матча финала Кубка Либертадорес против «Ривер Плейта». Перед игрой болельщики напали на автобус с «Бокой», футболист пострадал от осколков стекла.

    «Я не могу выходить на поле, зная, что есть риск умереть. Вдруг меня решат убить? Я отец трех дочерей. Одна из них, когда пришел домой после инцидента, обняла меня и заплакала. То, что происходит, – это трагедия для нашего футбола», – приводит слова Переса Mundo Deportivо.

    КОНМЕБОЛ еще не назначил новую дату проведения матча.

    Драки, погромы улиц, нападение на игроков, поджог и отмены матча. «Ривер» vs «Бока» – безумие

    Источник: Mundo Deportivo

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    26.11.2018 22:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1163

      SaveAS 27 ноября 2018, 07:12

      Нужно проще сделать. Снять команды Бока Хуниорс и Ривер Плейт с кубка Либертадорес, а возможность играть в финале дать полуфиналистам. Тогда болейщики точно будут довольны! Не понимаю, зачем так вредить своей команде

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