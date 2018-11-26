Хавбек «Боки Хуниорс» – о переносе матча с «Ривер Плейтом»: «Не готов играть, зная, что могу умереть. У меня три дочери»

Нужно проще сделать. Снять команды Бока Хуниорс и Ривер Плейт с кубка Либертадорес, а возможность играть в финале дать полуфиналистам. Тогда болейщики точно будут довольны! Не понимаю, зачем так вредить своей команде
Полузащитник «Боки Хуниорс» Пабло Перес прокомментировал перенос ответного матча финала Кубка Либертадорес против «Ривер Плейта». Перед игрой болельщики напали на автобус с «Бокой», футболист пострадал от осколков стекла.
«Я не могу выходить на поле, зная, что есть риск умереть. Вдруг меня решат убить? Я отец трех дочерей. Одна из них, когда пришел домой после инцидента, обняла меня и заплакала. То, что происходит, – это трагедия для нашего футбола», – приводит слова Переса Mundo Deportivо.
КОНМЕБОЛ еще не назначил новую дату проведения матча.
Драки, погромы улиц, нападение на игроков, поджог и отмены матча. «Ривер» vs «Бока» – безумие