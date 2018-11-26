Хавбек «Боки Хуниорс» – о переносе матча с «Ривер Плейтом»: «Не готов играть, зная, что могу умереть. У меня три дочери»

Полузащитник «Боки Хуниорс» Пабло Перес прокомментировал перенос ответного матча финала Кубка Либертадорес против «Ривер Плейта». Перед игрой болельщики напали на автобус с «Бокой», футболист пострадал от осколков стекла.

«Я не могу выходить на поле, зная, что есть риск умереть. Вдруг меня решат убить? Я отец трех дочерей. Одна из них, когда пришел домой после инцидента, обняла меня и заплакала. То, что происходит, – это трагедия для нашего футбола», – приводит слова Переса Mundo Deportivо.

КОНМЕБОЛ еще не назначил новую дату проведения матча.

Драки, погромы улиц, нападение на игроков, поджог и отмены матча. «Ривер» vs «Бока» – безумие