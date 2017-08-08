Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» купил еще одного аргентинца. Что надо о нем знать?


    3
    Голосов: 8
    08.08.2017 14:45
    Играть с температурой, подавать клюшки для гольфа и внимательно слушать – «Бомбардир» рассказывает, чем хорош Матиас Краневиттер.

    Вкратце, кто такой Матиас Краневиттер

    Это 24-летний аргентинский полузащитник, который выступает на позиции опорника. Его история стандартна для талантливого южноамериканца – здорово засветился в родном чемпионате, поиграл за молодежку, дебютировал в составе национальной сборной и уехал развиваться в Европу. Там у Краневиттера получилось не все, но опыт выступлений в мощном чемпионате Испании и в Лиге чемпионов у него уже есть.

    Футболистом он мог и не стать

    Но при этом стал бы гольфистом. Двое его родственников профессионально занимаются этим видом спорта. Сам Матиас в детстве подрабатывал тем, что возил клюшки. «Честно говоря, если бы не футбол, я бы наверняка выбрал гольф в качестве профессии», – позже вспоминал Краневиттер.

    В «Ривере» он выиграл все

    Парню повезло в 14 лет попасть на просмотр в «Ривер Плейт», а дальше он пробивался через огромную конкуренцию. Матиас начал с победы на молодежном Кубке Либертадорес, а в течение 2014 и 2015 годов вместе с Себастьяном Дриусси сначала стал чемпионом Аргентины, а потом отхватил три международных трофея – Южноамериканский кубок (как наша Лига Европы), Кубок Либертадорес (как наша Лига чемпионов) и Рекопу (как наш Суперкубок УЕФА).

    Есть медаль и в сборной

    В 2015-м Краневиттер дебютировал в сборной Аргентины, а уже на следующий год поехал с командой на Кубок Америки. Аргентинцы проиграли в финале по пенальти, Матиаса заменили на 57-й минуте. Трофей в крутую коллекцию футболиста пришелся бы как раз кстати. Но в этот раз чемпионом стать не получилось.

    Чем запомнился в Европе

    Диего Симеоне, знающий толк в цепких, жестких и неутомимых игроках середины поля, подписал Краневиттера в конце лета 2015-го, после чего аргентинец отправился обратно в «Ривер» доиграть до конца года на правах аренды. За «Атлетико» в сезоне-2015/16 Матиас провел 10 матчей во всех турнирах, но до конца понравиться Симеоне не сумел и в следующем сезоне уже пытался прогрессировать под руководством Хорхе Сампаоли в «Севилье», заплатившей пару миллионов за аренду полузащитника.

    Какие у него качества

    Краневиттер – классический опорник. Впрочем, в «Севилье» его нередко выдвигали чуть ближе к воротам, однажды дали поиграть и в центре защиты. Бояться там было нечего – «Севилья» вынесла «Осасуну» со счетом 5:0, а Матиас сделал лишь один неточный пас из 58, легко перехватывал мячи и даже летел в атаку – на его счету и удар, и обостряющая передача.

    Из Аргентины он уезжал с характеристикой футболиста, который всегда играет очень чисто благодаря отличному выбору позиции. По большому счету, «испанский» сезон это мнение не опроверг – желтую карточку Краневиттер получал примерно раз в 203 минуты. 90,9% точности передач за 21 неполный матч – тоже очень крутой показатель.

    Кроме того, Матиаса отмечают как неутомимого и притом рассудительного игрока. Опытный одноклубник Краневиттера по «Риверу» Леонардо Понцио отмечал и личные качества: «Он всегда внимательно слушает, что ему говорят, и очень любит учиться. Я бы сказал, что это лучший пятый номер в Аргентине». Похвала двухлетней давности, но тоже многое объясняет.

    Какие у него недостатки

    Для игры на столь ответственной позиции нужны внушительные габариты, но Краневиттер ими не обладает: 178 см/74 кг. Этот недостаток он старается компенсировать повышенной активностью. Кроме того, несмотря на хороший дальний удар, Матиас до сих пор не забил во взрослом футболе ни одного мяча. Объясняется это еще и тем, что его задвигают вглубь полузащиты, откуда не слишком-то поатакуешь. Всего три удара за 1283 минуты в чемпионате – не лучшая статистика, но бить и забивать «Севилье» было кому и без него.

    Как он был способен на безумство

    Накануне важнейшего матча за «Ривер» против «Боки» Краневиттер подхватил инфекцию. Температура подскочила аж до 40 градусов, но футболист вышел на поле, честно отпахал, а затем уехал на скорой с гастроэнтероколитом. Каким образом в столь жутком состоянии ему удалось отыграть столь серьезный матч – остается загадкой, более того, не очень понятно, как врачи вообще допустили выход парня на поле.

    Зачем он «Зениту»

    Хави Гарсия, Паредес, Ерохин, Кузяев, Нобоа, Эрнани – зачем сюда нужен еще и Краневиттер? С другой стороны, чистым опорником из этого состава стоит считать лишь Гарсию, который, по-видимому, клуб покинет. На Эрнани после матча с израильтянами Манчини едва ли вообще обратит внимание, Ерохин действует ближе к атаке, роль Нобоа пока не очень ясна, но вряд ли он добьется постоянного места в составе.

    Функции опорного полузащитника Краневиттер может разделить с Паредесом, но как тогда быть с Кузяевым, который так здорово начал чемпионат? И все-таки в этой ситуации приобретение Краневиттера – вполне себе интересный ход, учитывая игру в нескольких турнирах. В любом случае для российского чемпионата это плюс – чем больше классных легионеров, тем лучше.

    Переход состоялся?

    Да. На официальном сайте «Зенита» появилось сообщение о трансфере. Кроме того, там написано, что Краневиттер заменит Эрнани в центре поля (бразильца отдали в аренду). Ранее Матиас прошел медосмотр в «Зените», а потом понаблюдал за тем, как его будущая команда уничтожила чемпиона России в присутствии 53 тысяч зрителей.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Daily Mail
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 9 августа 2017, 08:43

      с деньгами Миллера проще купить Реал и не парится!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 9 августа 2017, 01:02

      Возможно его из опорника сделают центральным защитником. На замену того же Нету, которого надеюсь наконец-то продадут. В любом случае поздравляю новичка с отличным переходом и желают удачи в родном Зените!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 8 августа 2017, 15:31

      В Зените откроет счёт своим голам

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 8 августа 2017, 13:12

      Такой игрок нам нужен!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -10

      Строгино_88 8 августа 2017, 09:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Очередной футболист на деньги народа.

      -11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6945

      mamba9090909 > Строгино_88 8 августа 2017, 09:38

      Ты свои, "народные", пристегни булавкой к яйцам и спи спокойно. Чего зря волнуешься.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -10

      Строгино_88 > mamba9090909 9 августа 2017, 14:38

      бомжи активизировались)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 8 августа 2017, 08:36

      Зенит ведет в полне оправданную трансферную политику. Покупаются молодые восходящие, которые при Манчини могут выйти на новый уровень( все мы знаем как он умеет и любит работать с Аргентинцами). Потом можно будет выгодно продать, да и я не считаю что Зенит переплачивает за новичков. А деньги есть он продажи Халка и Витселя.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Dgad 8 августа 2017, 18:04

      Да только покупал бы за свои,,,а не из гозказны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 8 августа 2017, 07:01

      не зенит а сборная аргентины

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Aleks000 8 августа 2017, 05:10

      очередной новичок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 8 августа 2017, 01:41

      чаще приезжают доигрывать, здесь вроде по другому

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 7 августа 2017, 21:34

      может быть мы чего то не знаем и будет новое рассмотрение о кол-ве легионеров в нашем комитете? ибо я не понимаю, где все эти ЗАБУГОРИЩЕ будут играть, в резерве? ну такое себе. в кубке? заигрывать их только в кубках чтобы давать основным отдых и рваться брать сразу два трофея, а может быть и еврокубки, хммм. идея конечно то хорошая, но разве они справятся без постоянной наигранности и тонуса? играть 1 матч в 2 недели. опять же, если только не будут играть постоянно с резервом, но это уже такое себе.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > BellatrixBlack 8 августа 2017, 13:11

      В еврокубках нет лимита))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack > ЖОРРО 10 августа 2017, 21:25

      я и говорю о кубках. но опять же, если почитать комментарий внимательно, можно понять. что от того что в еврокубках нет лимита толку мало. повторюсь. наигранность, тонус, форма в целом, игр не так много. поэтому это крайне спорный вопрос: куда столько иностранщины

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > BellatrixBlack 11 августа 2017, 02:02

      Итоги сезона покажут насколько это оправдано....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11