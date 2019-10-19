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00:21
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Лейпциг» (2:1) и вышла на 1-е место
3 марта
23:40
«Манчестер Юнайтед» поставил перед Гринвудом два условия для возвращения в команду
23:23
Дочь Пеле рассказала, за кого он болел на ЧМ-2022 после вылета Бразилии
23:14
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Факел» – «Химки». Это первая игра в Воронеже с Fan ID
1
22:48
«Ерохин держал Промеса, чтобы его били»: Зарема рада, что апелляция «Зенита» в CAS провалилась
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Все новости
00:13
Уткин: «Знаю только одного человека, который никогда не занимался онанизмом»
00:06
Определен клуб-лидер по количеству заигранных легионеров в сезоне РПЛ. Это не «Зенит»
3 марта
23:48
Оффтоп
Боксера Гассиева заставили заклеить флаг России на форме перед боем в Армении
23:32
Первый тренер Антона Миранчука посоветовал ему чемпионаты для переезда
23:06
В «Динамо» назвали задачу на сезон Кубка России. Трофей от команды не требуют
22:56
Определен лидер сезона РПЛ по «привезенным» пенальти
22:42
Роналду не забил последней команде чемпионата Саудовской Аравии. Его команда трижды отличилась после 90-й минуты
3
22:33
Рейтинг трансляции матча «Локомотив» – «Спартак» превзошел показатель игр «Ливерпуль» – «Реал» и «МЮ» – «Барселона»
1
22:21
Видео
«Это наш гимн»: в «Крыльях Советов» рассказали, какую песню любят ставить в раздевалке
2
22:03
Оффтоп
«Локомотив» разгромил «Витязь», СКА – минское «Динамо» и другие результаты плей-офф КХЛ
22:00
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«Наполи» сегодня сыграет с «Лацио». Забьет ли Хвича?
21:57
«Я плакал»: Ломовицкий назвал самый тяжелый момент в карьере
21:49
«Спартак» отправил призовые за Зимний кубок РПЛ на благотворительность
1
21:43
«Не ведитесь на короткие юбки и большие сиськи»: Быстров дал совет молодым игрокам
10
21:34
Писарский помимо фамилии и отчества хотел сменить имя
12
21:27
Петржела ответил, является ли Дзюба легендой российского футбола
1
21:20
Матч «Факел» – «Химки» установил два антирекорда сезона РПЛ
2
21:04
Фото
«Только я могу ее фотографировать»: Икарди выложил фото Ванды в постели без лифчика
9
20:50
РПЛ. «Факел» и «Химки» сыграли вничью (1:1), Мирзов не забил пенальти
5
20:44
Красивый футбол
17-летний сын Роналдиньо не отстает от отца: подписал контракт с «Барсой» и встречается со сногшибательной красоткой
3
20:40
Фото
Акинфеев и Джикия оплатили ремонт в доме сирот, чья мама попала под поезд. В противном случае их отдали бы в детдом
5
20:32
Головин рассказал об откровенном разговоре с тренером «Монако»: «Это был поворотный момент»
20:19
Оффтоп
Теннисист Медведев победил первую ракетку мира и вышел в финал турнира в Дубае, где сыграет с другим россиянином
1
20:11
Видео
РПЛ высмеяла обновленный состав «Химок» с помощью бабушки-мема
4
20:03
«Ели мясо мужики». ЦСКА описал себя фразой из «Короля и Шута»
12
19:43
Мирзов в матче с «Факелом» не реализовал пенальти
1
19:34
Оффтоп
Датская пловчиха Миккельсен опубликовала серию фото с пляжа
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19:27
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ФК Рубин - посты
Город
Казань
Дивизион
Россия-Первая лига
Сайт
www.rubin-kazan.ru
Стадион
Ак Барс Банк Арена
Тренер
Юрий Уткульбаев
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19.10.2019 19:55
О матче Спартак – Рубин 19 октября 2019 / Российская Премьер Лига
Спартак – Рубин обзор матча . Подошeл к концу матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Рубин». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счeтом 0:0 .
21.09.2019 21:32
Зенит – Рубин о матче 21 сентября 2019. Российская Премьер Лига
Российская Премьер Лига. Чемпионат России по футболу. Зенит – Рубин 5:0. 10 тур. Обзор матча.
20.08.2019 22:25
Сутормин перешел в Зенит за 50 тысяч рублей
Сутормин перешел в Зенит за 50 тысяч рублей
11.08.2019 15:40
Матч Краснодар 1-0 Рубин. Что это было?
Футболисты «Краснодара» обыграли казанский «Рубин» в матче 5-го тура чемпионата России.
17.07.2019 20:05
За какие команды Российской Премьер Лиги болеют в регионах России
Поисковая система «Яндекс» показала, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России.
16.07.2019 12:58
Локомотив – Рубин 1:1. Кому сказать спасибо? Обзор матча
«Локомотив» стартовал в новом сезоне РПЛ с ничьей с «Рубином» – 1:1. В начале матча у команды Сeмина было два шикарных момента. Точнее, они были у Антона Миранчука.
15.07.2019 16:30
Локомотив Москва – Рубин онлайн трансляция матча 15 июля 2019. Премьер Лига России
Футбол. Российская Премьер Лига 2019/20. 1-й тур Смотреть прямую трансляцию матча Локомотив – Рубин Начал 15 июля 2019г в 20:00 мск
29.06.2019 18:26
Зарубежные клубы в РПЛ – возможно ли это ?
Президент ЦСКА Евгений Гинер после заседания исполкома РФС в разговоре с журналистами высказал идею расширения РПЛ за счет приглашения зарубежных команд. Реально ли это?
23.05.2019 21:57
Расширение Премьер Лиги России до 18 команд
На заседании Исполкома РФС были рассмотрены стратегические вопросы, информирует официальный сайт организации. Среди них значится следующий: проработать вопрос о возможном расширение числа клубов участников чемпионата России среди клубов РПЛ до 18 ком
30.04.2019 19:29
Олег Кононов после матча Спартак – Рубин 1:1 обзор. Новости футбола
Олег Кононов после матча Спартак – Рубин Спартак – Рубин обзор матча 1:1 На пресс – конференции после матча Спартак – Рубин Олег Кононов ответил всем критикам и журналистам.
11.05.2018 08:52
Четвертый состав «Зенита»
Кратко про игроков из «Зенита»,которые в аренде.
19.01.2018 21:11
Символическая сборная 1-ой части РФПЛ
Наступил 2018 год, команды РФПЛ возобновили тренировки и готовятся ко 2-ой части чемпионата, а значит настало время подвести некий итог стартового отрезка.
1
09.09.2017 20:10
Как «Спартак» выиграл у «Рубина» в главном матче тура
«Спартак» минимально обыграл «Рубин» Курбана Бердыева. Показываем лучшие фотографии с этой игры.
12
26.08.2017 17:59
«Мама рассказывала, что я всегда хотел быть Марадоной.». Он потускнел в тени Акинфеева.
Говорим об одном из самых надежных вратарей РФПЛ, который к сожалению не заиграл за сборную, потускнев под тенью Акинфеева.
2
16.08.2017 22:43
Коротко о зарплатах российских футболистов.
Сравнительный анализ годовых заработков российских футболистов и игроков европейских чемпионатов.
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