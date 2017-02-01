Главный провал ЧМ. Почему новые стадионы России рискуют оказаться ненужными

Знаменитая «Маракана» в Бразилии пребывает в запустении после Чемпионата мира. Блог «Дриблинг Арбелоа» смотрит на арены ЧМ-2018 и выясняет, какие стадионы могут повторить ее судьбу.

«Стадион «Динамо» не готов для сертификации в Премьер-лиге. Мы будем изучать этот вопрос, дадим техзадание, посчитаем затраты, а после этого, наверное, уже в конце сезона, вернемся к обсуждению данного вопроса», – заявил генеральный директор «Анжи». Махачкалинская команда столкнулась со значительным сокращением финансирования, а аренда «Анжи-Арены» клубу слишком дорого. В следующем сезоне клубу придется рассмотреть возможность отказа от стадиона, названного в его честь.

На этом фоне я вновь решил задуматься о стадионах, которые появятся в нашей стране в самое ближайшее время. Из 12 арен будущего Чемпионата мира лишь шесть будут представлены в Премьер-лиге, если ее состав не претерпит значительных изменений. «Рубин» и «Спартак» уже давно обжили новые стадионы, «Зенит» готовится принять свою арену этой весной, а «Уралу», «Ростову» и «Крыльям Советов», скорее всего, придется подождать еще год. Седьмым стадионом можно считать «Лужники»: в случае с главной московской ареной изначально планировалось, что на клубном уровне она использоваться не будет.

Возникает вопрос: где же остальные пять клубов, которые ждут свой стадион прямо сейчас? Предлагаю вам отправиться в это увлекательное путешествие и узнать чуть больше о будущих аренах, которые достанутся клубам ФНЛ и второго дивизиона.

ФК «Мордовия» Саранск

Лига: ФНЛ (18 место, зона вылета).

Нынешний стадион: «Старт», 11 613 зрителей.

Посещаемость: 1 905 зрителей, 16,4%.

Будущий стадион: «Мордовия Арена», 30 000 зрителей.

Начать хотелось бы с команды, которая хорошо знакома нашим болельщикам. «Мордовия» выступала в Премьер-лиге еще в прошлом сезоне, и тем более удивительным кажется тот факт, что этим летом, скорее всего, она спустится еще на один дивизион ниже.

Как и краснодарская «Кубань», покинувшая РФПЛ вместе с саранчанами, «Мордовия» столкнулась с финансовыми проблемами. Вероятность того, что клуб сможет вырваться из зоны вылета, не очень велика: на команду наложили запрет на регистрацию игроков, футболисты бойкотируют тренировки из-за задержки зарплат, да и в целом «Мордовия» пока не впечатляет. Клубу остается лишь надеяться на помощь государства и проблемы конкурентов.

И если «Мордовия» так и не сможет заручиться спонсорской поддержкой, то и стадион, вероятнее всего, останется бесхозным. В настоящий момент он принадлежит городу, и если Саранск не готов взять все обслуживание на себя, клуб едва ли захочет потратить последние деньги, находясь во втором дивизионе.

ФК «Балтика» Калининград

Лига: ФНЛ (19 место, зона вылета).

Нынешний стадион: «Балтика», 14 500 зрителей.

Посещаемость: 3 063 зрителей, 21,1%.

Будущий стадион: «Стадион Калининград», 25 000 зрителей.

Здесь мы подходим ко второй команде, выступающей в ФНЛ, но вновь нас ждет неудача: как и «Мордовия», «Балтика» находится в зоне вылета, к тому же, на одну позицию ниже. «Балтика» не имеет каких-то колоссальных проблем, клуб давно выступает в условиях ограниченного финансирования, и если в Калининграде и была надежда, что перед ЧМ и появлением нового стадиона в клуб кто-то вложится, то она не реализовалась.

«Балтика» должна была вылететь из ФНЛ еще в прошлом году, но тогда команду спасла ликвидация «Волги», о которой, кстати, мы еще поговорим в этой статье. В этом сезоне, похоже, вылета избежать не удастся. Если «Балтике» вновь повезет, то в следующем сезоне, очевидно, клубу придется долго думать над тем, как хотя бы удержаться в ФНЛ.

«Стадион Калининград» также принадлежит государству, но мне почему-то верится, что «Балтика» будет играть на нем. Что действительно маловероятно, так это то, что мы увидим этот стадион в Премьер-лиге в ближайшее время.

ФК «Ротор-Волгоград» Волгоград

Лига: ПФЛ, Зона Юг (1 место, зона выхода в ФНЛ).

Нынешний стадион: «Олимпия», 3 200 зрителей.

Посещаемость: 2 300 зрителей, 71,9%.

Будущий стадион: «Волгоград Арена», 45 000 зрителей.

С большой вероятностью «Ротор-Волгоград» будет единственным клубом из данного списка, который в следующем сезоне примет участие в ФНЛ. Да и за перспективы волгоградской команды переживать не приходится: это один из немногих клубов, сохранивших большую поддержку болельщиков, благодаря которой клубу удается вновь и вновь перерождаться и прогрессировать.

Скорее всего, уже в конце следующего сезона «Ротор-Волгоград» будет принимать своих соперников по ФНЛ на новой арене. Сложно сказать, сумеет ли команда включиться в борьбу за выход в РФПЛ с первой же попытки, или ей сначала придется вести борьбу за выживание, многое зависит от того финансирования, которое она получит. Но надежда на то, что уже в ближайшее время «Волгоград Арена» будет принимать у себя лидеров РФПЛ, в душе имеется.

«Ротор-Волгоград» в настоящий момент испытывает юридические проблемы, которые мешают клубу сменить название на «Ротор» и вернуть прежний логотип. Но болельщиков, конечно, больше заботят успехи команды, которая уверенно лидирует в ПФЛ.

ФК «Олимпиец» Нижний Новгород

Лига: ПФЛ, Зона Урал-Поволжье (2 место).

Нынешний стадион: «Локомотив», 17 856 зрителей.

Посещаемость: 1 013 зрителей, 5,7%.

Будущий стадион: «Стадион Нижний Новгород», 44 899 зрителей.

Исчезновение нижегородской «Волги» в 2016 году стало для многих сюрпризом. Когда клуб выступал в Премьер-лиге, строительство стадиона в таком крупном городе, как Нижний Новгород, выглядело вполне оправданным. Сейчас нижегородский футбол представляет «Олимпиец»: до 2016 года команда в основном занималась подготовкой молодых талантов, но сейчас перед ней ставится задача возвращения города в РФПЛ.

Со своей миссией «Олимпиец» справляется достаточно успешно. Клуб расположился на втором месте в своем дивизионе, и при должном старании и удаче он сможет подняться в ФНЛ уже в следующем году. Отрыв от ижевского «Зенита» составляет 4 очка, и тренерам «Олимпийца» придется подумать над тем, как сделать так, чтобы новый стадион не пришлось открывать во втором дивизионе.

В настоящий момент «Олимпиец» получает необходимую поддержку со стороны правительства. Скорее всего, даже если по итогам этого сезона пойти на повышение не получится, команда окажется в ФНЛ в ближайшие годы.

ФК «Сочи»

Лига: ПФЛ, Зона Юг (7 место).

Нынешний стадион: «Центральный», 10 200 зрителей.

Посещаемость: 686 зрителей, 6,7%.

Будущий стадион: «Фишт», 47 659 зрителей.

Провал стадиона «Фишт» в данном случае не вызывает больших вопросов. Город Сочи просто располагал необходимой инфраструктурой, и было бы глупо не провести здесь матчи Чемпионата мира. В городе пытались восстановить «Жемчужину», которая могла бы играть на «Фиште», но клуб очень быстро был расформирован. Сейчас сочинский спорт представляет одноименный ФК «Сочи», расположившийся в середине турнирной таблицы своего дивизиона ПФЛ.

Строго говоря, привязка «Фишта» к ФК «Сочи» достаточно формальная. В настоящий момент посещаемость футбольных матчей клуба оставляет желать лучшего, и при отсутствии прогресса передача 47-тысячного стадиона будет бесполезной. Не так давно ходили слухи о переезде на «Фишт» краснодарской «Кубани», но сначала владелец клуба гневно отмел подобные слухи, а потом и саму «Кубань» настигли проблемы, при которых обсуждать подобный вопрос стало нецелесообразно.

Какое будущее ждет «Фишт»? Скорее всего, стадион будет использоваться для нужд российского футбола наряду с «Лужниками». Поздней осенью и ранней весной проводить матчи в Москве попросту нецелесообразно, поэтому сборная России наверняка быстро обживет сочинскую арену. К тому же это будет отличным решением для проведения финалов кубковых турниров, где предпочтительнее, чтобы матч проводился на нейтральном поле.

Когда поздно пить «Боржоми»

Давайте честно признаемся: предсказать падение «Волги» и «Мордовии» в 2010 году было сложно. Можно было вложиться в другие клубы, но они провалились бы с такой же вероятностью, поэтому обвинять кого-то в этом бесполезно. Но давайте сравним турнирные таблицы РФПЛ 2010 и 2017 года.

Это кажется удивительным, но, несмотря на всю эту плачевную ситуацию, в 2017 году количество клубов с новыми стадионами, представленных в РФПЛ, не стало меньше. К уже имевшимся «Зениту», «Рубину», «Спартаку», «Ростову» и «Крыльям Советов» добавился «Урал», который и сейчас находится не очень далеко от зоны вылета.

Если у правительства имелся план поддержки команд, получивших в свое распоряжение арены мирового уровня, то он провалился. Если такого плана не было изначально, то строительство стадионов выглядит еще более абсурдным. Российские болельщики годами мечтали о современных стадионах, которых так не хватает нашему футболу в условиях переменчивой погоды. Но сейчас над многими новыми аренами нависла угроза стать стадионом одного турнира.

Наверное, сейчас уже слишком поздно, чтобы поднимать панику. Остается лишь надеяться на волшебника в голубом вертолете, который бесплатно поможет футболу.

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