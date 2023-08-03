1 тур Локомотив – Рубин

Рубин вновь в РПЛ. Баринов женился и в хорошем расположении духа Поют гимн России перед матчем (в том сезоне мне кажется такого не было. ) У Локомотива впервые сыграла связка центральных защитников Морозов-Фассон. У Локомотива отличная скамейка и

... глубина состава.

Илья Рожков (Рубин) 18 лет, воспитанник Рубина выходит впервые в матче РПЛ, до этого он не играл даже в Первой Лиге.

Между Локомотивом и Рубином много пересечений.

В первые 15 минут активно играют команды, много игры в центре, прессингуют активно друг друга на чужой половине поля.

И Рубин забивает уже на 3-ей минуте после позиционной атаки , стенку на третьего классную на фланг розыграли и затем навес в касание в центр и гол головой. Классный гол.

Рваный темп, достаточно много фолов в центре поля.

Команды активно атакуют друг друга, заряжено выглядят.

Во вторые 15 минут характер игры не сильно меняется.

Локомотив пытается растягивать полузащиту Рубина.

Нередко ошибается в передачах оборона Локомотива.

Рубин как-то перестал прессинговать, не выбрасывается на соперника.

Локомотив сравнивает на 23-ей минуте: на фланге после длинной передачи от вратаря мяч на фланге оказывается у Пиняева и тот обыгрывает опытного Мартыновича, отдаeт пас в центр и оттуда простреливает игрок Локо и через рикошет мяч оказывается в воротах.

Рубин после пропущенного гола все же стал выходить чаще в атаку, хотя не скажешь что они в автобус играли до этого.

В последние 15 минут первого тайма команды обмениваются атаками. Из обороны Рубин через короткий-средний пас выходит. Локомотив – часто через длинные передачи.

Локомотив всe так же ошибается в обороне, то индивидуально, то в передачах – это результат грамотного позиционного давления Рубина.

Атака у Локомотива случилась благодаря классной игре Дзюбы вверху, но 100%-ый голевой момент не реализовал игрок Локомотива Глушенков.

Без центра поля заиграли команды, много ошибок в центре поля стало.

Хороший момент был у Рубина на 38-ой минуте, вывели практически 1 на 1 длинным пасом из глубины его, но он бесхитростно пробил с правого полуфланга.

Локомотив даeт позиционно атаковать Рубину в финальной трети.

В целом Рубин в первом тайме целостнее выглядел.

В первые 15 минут второго тайма Локомотив активен в атаке, Рубин допускает ошибку при выходе из обороны через пас.

Снова игра без центра проходит.

Рубин нервно и с браком выходит из обороны под давлением Локомотива.

Агрессивен Локомотив.

Рубин сбивает темп, владеет мячом на своей половине с целью немного адаптироваться к Локомотиву.

У Локомотива замена на 57 минуте, вместо Жемалетдинова выходит Миранчук.

Забивает Рубин на 58-ой минуте, благодаря тому, что убрал защитника Локомотива Фасона (последнего игрока) Фамийе и это стало ключевым действием. А изначально пошeл пас от вратаря , хотя большинство игроков Локомотива были на своей половине, но преимущественно в центральной трети и не включились в этот эпизод.

Из под защитника Локомотива Фасона забили оба гола.

Во вторые 15 минут второго тайма Локомотив снова давит, так как только что пропустил, но интенсивности хватает ненадолго, тем не менее Локомотив всe так же агрессивен.

На 66 минуте у Рубина замена, выходит Ашурматов вместо Рожкова.

Инертненько проходит игра в плане темпа, но иногда взрывается.

Локомотив давит.

У Локомотива замена на 71 минуте, вместо Глушенекова выходит Изидор, а вместо Пиняева выходит Митай.

У Рубина на 75 минуте замена, вместо Даку выходит Уридия.

В последние 15 минут матча Рубин на чужой половине активничает , заставляет фолить игроков Локомотива.

Темп вроде как сбил Рубин.

Локомотив идeт вперeд, но не суетится. Борьбы в центре поля достаточно.

У Локомотива двойная замена на 84 минуте. Вместо Ненахова появляется Самошников , а вместо Карпукаса выходит Сарвели.

Рубин на 85-ой минуте начинает время подзатягивать, однако при этом сам атакует , но аккуратно и позиционно.

На 87-ой минуте Локомотив всe-таки забивает неожиданно пробивая головой после навеса, думали что на другого игрока пойдeт подача. Вратарь далековато вышел из ворот, скорее вратарский гол.

Рубин делает двойную замену на 89-ой минуте. Выходит Ломовицкий вместо Фамийе и выходит Апцашев вместо Ахмондалиева.

После пропущенного гола и Рубин пошeл вперeд.

Локомотив то в концовочке тоже был под прессингом.

В целом – скорее равный матч.

Хорошие скорости,

Локомотив был агрессивен.

Рубин был сконцентрирован и академичен , правда при интенсивном высоком прессинге Локомотива – ошибался. Благо Локомотив не в состоянии постоянно так прессинговать.

В матче Локомотив – Рубин вновь сыграло правило бывших – забил гол игрок Рубина ныне выступающий за Локомотив.

У Рахимова (тренер Рубина) спрашивают, почему не удалось удержать преимущество в матче?:

Ну так бывает в футболе и бывает что ты в концовке пропускаешь или забиваешь. Я видел расстройство команды, потому что мы хорошо играли. Молодой игрок Рожков играл достаточно хорошо, неровно, но это нормально для игроков его возраста. Нам нуно ещe 4 игрока, на фланги и в атаку.

Спрашивают Галактионова (тренера Локомотива) о том, какого было команде дважды в матче отыгрываться и в чeм главный минус этого матча для него?: