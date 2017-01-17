Кубок несбывшихся надежд. Куда пропали россияне, выигравшие молодежный ЧЕ

В 2013 году сборная России до 17 лет произвела фурор: юные футболисты взяли чемпионат Европы, обыграв в финале команду Италии. Сейчас бывшим подопечным Хомухи уже по 20 лет, и «Дриблинг Арбелоа» рассказывает, почему о них ничего не слышно.

После бронзовой медали на Евро-2008 в жизни болельщика сборной России наступила черная полоса: непопадание на ЧМ-2010 и неудачная поездка в Польшу и Украину на следующий европейский турнир не принесли с собой ничего хорошего. Но в 2013 году из ниоткуда появился повод для оптимизма: сборная России до 17 лет взяла чемпионат Европы, дав веру и надежду в безоблачное будущее.

Но в настоящий момент о былом успехе почти ничего не напоминает. И действительно, в клубах все больше говорят о нехватке талантливых игроков, а российских футболистов за рубежом и вовсе можно пересчитать по пальцам. «Дриблинг Арбелоа» открывает состав команды, выходившей на поле в финальном матче с Италией, и пробует разобраться, куда подевались наши таланты.

Вратарь — Антон Митрюшкин, «Сьон»

Антон Митрюшкин может по праву считаться одним из самых известных фигурантов данного списка. Футболист не стал ждать свой шанс в московском «Спартаке» и уехал в Швейцарию, где смог закрепиться в основном составе «Сьона». После серии успешных игр в СМИ начали ходить слухи об интересе к Митрюшкину со стороны немецких и российских топ-клубов, однако футболист по-прежнему играет в Швейцарии и вроде бы никуда не собирается.

Вратарь — Алексей Кузнецов, свободный агент

В отличие от остальных фигурантов этого списка, Алексей Кузнецов не выходил на поле в этом матче, что ни капли не удивительно: вратари достаточно редко получают возможность появиться на поле, если они изначально не были выбраны в основной состав. Но Алексей Кузнецов, в отличие от большинства, и вовсе остался без клуба. До 2016 года он числился в заявке нижегородской «Волги», но до расформирования клуба так и не успел сыграть ни одного матча.

Защитник — Джамалдин Ходжаниязов, «Орхус»

Ходжаниязов долгое время числился подающим надежды в составе петербургского «Зенита», но закрепиться на берегах Невы так и не сумел. Сейчас молодой защитник играет в Дании за клуб «Орхус». Ходжаниязов продолжает вызываться в молодежные сборные России, однако конкретных новостей о нем все меньше. Сам защитник об уходе из «Зенита» не жалеет и стремится остаться в Европе надолго.

Защитник — Александр Лихачев, «Спартак»

Александр Лихачев, в отличие от многих, команду, воспитанником которой он является, до сих пор не покидал. Защитник был заявлен за «Спартак-2», но дебютный матч смог провести лишь в сентябре 2016 года. С тех пор футболист стабильно играет в ФНЛ и ждет, когда Массимо Каррера даст ему шанс в основной команде.

Защитник — Сергей Макаров, «Локомотив»

Сергей Макаров с 2014 года появлялся в заявке «Локомотива», но дебютировать за основную команду так и не сумел. В 2016 году он выступал на правах аренды за футбольный клуб «Минск», где играл достаточно активно. Макаров провел несколько товарищеских матчей за «железнодорожников» и теперь пытается произвести впечатление на Юрия Семина.

Защитник — Денис Якуба, «Кубань»

Несмотря на то, что Якуба выходил на матч с итальянцами на позиции защитника, сейчас он намного чаще исполняет роль игрока центра поля. Футболист стал попадать в состав «Кубани» в 2015 году, однако положению краснодарского клуба сейчас не позавидуешь. Тем не менее, Якуба имеет возможность получать регулярную практику и расти как футболист.

Полузащитник — Александр Головин, ЦСКА

Александр Головин — единственный игрок из этой сборной, который смог попасть в основную национальную команду. Во многом он этим обязан Леониду Слуцкому, который поверил в футболиста и доверил ему место в составе как клуба, так и сборной. Пока неизвестно, какую роль Головин получит в ЦСКА при Гончаренко, но из обоймы сборной он уже был исключен. Будем надеяться, что в будущем Александр сможет доказать Черчесову свою состоятельность.

Полузащитник — Данила Буранов, свободный агент

Данила Буранов после ухода из «Спартака» успел поиграть в Армавире у Валерия Карпина и в белорусской «Белшине». Сейчас полузащитник остался без клуба, и если его карьера когда-то и будет продолжена, то все меньше верится, что она будет перспективной.

Полузащитник — Дмитрий Баринов, «Локомотив»

Дмитрий Баринов также смог попасть в состав своего клуба. В «Локомотиве» он периодически появляется на поле, но регулярным футболистом основы Баринов так и не стал.

Полузащитник — Владислав Паршиков, «Чертаново»

Владислав Паршиков, являющийся воспитанником «Чертаново», выступающего во втором дивизионе, по-прежнему выступает за московский клуб. Футболист пробовал свои силы в «Факеле» из родного Воронежа, но не смог попасть в заявку ни на один из матчей.

Полузащитник — Александр Зуев, «Спартак»

Александр Зуев – известная фигура для болельщиков московского «Спартака». Футболист выходит на поле как за основную команду красно-белых, так и за «Спартак-2», выступающий в ФНЛ. Полузащитник продолжает выступать за молодежную команду России, но в основную сборную вызова пока не получал.

Нападающий — Алексей Гасилин, «Зенит»

Алексей Гасилин прежде всего сумел отметиться тем, что на протяжении прошлого сезона он успешно выступал за вторую команду «Шальке», куда его пристроил «Зенит» на один сезон. Тем не менее, Гасилин не стал искать своего шанса в Европе и вернулся в «Зенит». Свое решение игрок объясняет любовью к клубу и городу, и теперь он вновь числится в обойме Владислава Радимова, возглавляющего «Зенит-2».

Нападающий — Рифат Жемалетдинов, «Рубин»

Рифат Жемалетдинов в конце прошлого сезона дебютировал в «Локомотиве». Его выступление произвело впечатление, но в межсезонье футболист предпочел перейти в «Рубин», за который и выступает по сей день. Ходят слухи, что Рифату предлагали намного более привлекательные варианты с финансовой точки зрения, но футболист выбрал игровую практику, что заслуживает немалого уважения.

Нападающий — Рамиль Шейдаев, «Трабзонспор»

Рамиль Шейдаев, который считался чуть ли не главной надеждой той российской команды, за нашу сборную уже точно не сыграет. Форвард сменил футбольное гражданство, и теперь он может выступать лишь за сборную Азербайджана. Сейчас Рамиль числится в турецком «Трабзонспоре», где он пока что не имеет постоянной игровой практики.

Нападающий — Александр Макаров, «Тосно»

Александр Макаров является воспитанником ЦСКА, но, в отличие от своего тезки Головина, в основной состав армейцев он пока пробиться не сумел. В 2016 году он уже отправлялся в аренду в «Балтику», а сейчас Александр, также на правах аренды, помогает «Тосно» попасть в Премьер-лигу.

В итоге из всех игроков только три получают постоянную практику в клубах РФПЛ, еще двое выступают в более слабых иностранных чемпионатах, и, наконец, некоторые периодически включаются в основной состав своих клубов. Как бы это удивительно ни звучало, лимит на легионеров не позволил лучшим молодым футболистам Европы получить место в основном составе российских клубов, и мало что сигнализирует о том, что такой шанс у них еще выпадет.