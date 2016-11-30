Разбавим желтизну прессы и бабскофоткоинстаграмы. Представляю минутку упоротости на тему приключения Гёкдениза Карадениза

Гёкдениз Карадениз, как мы все с вами знаем, турецкий футболист, полузащитник казанского «Рубина». В прошлом защищал цвета национальной сборной Турции.

Собственно, его приключения.

Гёкдениз летит в Тунис

Гёкдениз крепит карниз

Гёкдениз сажает нарцисс

Гёкдениз поёт на бис

Гёкдениз клеит акциз

Гёкдениз на выдаче виз

Гёкдениз предлагает барбарис

Гёкдениз чинит матиз

Гёкдениз соблазняет актрис