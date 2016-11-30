Разбавим желтизну прессы и бабскофоткоинстаграмы. Представляю минутку упоротости на тему приключения Гёкдениза Карадениза
Гёкдениз Карадениз, как мы все с вами знаем, турецкий футболист, полузащитник казанского «Рубина». В прошлом защищал цвета национальной сборной Турции.
Собственно, его приключения.
Гёкдениз летит в Тунис
Гёкдениз крепит карниз
Гёкдениз сажает нарцисс
Гёкдениз поёт на бис
Гёкдениз клеит акциз
Гёкдениз на выдаче виз
Гёкдениз предлагает барбарис
Гёкдениз чинит матиз
Гёкдениз соблазняет актрис