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08.01.2017 16:00В первых числах января состоялись пять сделок, прошедших мимо взоров болельщиков. Но в дальнейшем эти переходы окажутся куда важнее многомилионных трансферов звезд. «Бомбардир» рассказывает об этих удивительных трансферах.3
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02.07.2016 16:15Ибрагимович и Мхитарян оказались в «МЮ», Бен Арфа перешел в «ПСЖ». Обратив внимание на громкие покупки, вы наверняка прошли мимо не таких статусных, но даже более значимых переходов. «Бомбардир» восполняет потерю и рассказывает о самых важных сделках лета.2