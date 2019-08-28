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30.05.2016 21:20Игуаин может перейти в «Ливерпуль». Нойштедтер получил российский паспорт. Полиция освободила похищенного мексиканского игрока «Олимпиакоса». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.8
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04.12.2015 14:00Эпидемия травм продолжает бушевать в расположении лондонского «Арсенала» – после матча с «Норвичем» Арсен Венгер не досчитался Алексиса Санчеса. «Бомбардир» уверен, что без великолепного чилийца у «канониров» нет шансов на чемпионство.1