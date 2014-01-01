Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Олимпиакос - результаты

    Город Пирей
    Дивизион Греция-Суперлига
    Сайт http://www.olympiacos.org/en
    Стадион Георгиос Караискакис
    Тренер Мигель «Мичел» Гонсалес
    Турниры:
    Греция. Суперлига (2022/2023)
    24 тур
    		25 февраля, суббота 21:30 Олимпиакос 0:0 Панатинаикос
    23 тур
    		19 февраля, воскресенье 17:00 ПАС Ламия 0:3 Олимпиакос
    22 тур
    		13 февраля, понедельник 22:00 Олимпиакос 6:1 Панетоликос
    21 тур
    		5 февраля, воскресенье 21:30 ПАОК 0:0 Олимпиакос
    20 тур
    		29 января, воскресенье 17:00 Олимпиакос 2:1 ОФИ
    19 тур
    		22 января, воскресенье 21:30 Атромитос 1:1 Олимпиакос
    18 тур
    		15 января, воскресенье 20:30 Олимпиакос 1:0 Арис
    17 тур
    		8 января, воскресенье 17:00 Волос 0:4 Олимпиакос
    16 тур
    		3 января, вторник 22:30 Ионикос 0:2 Олимпиакос
    15 тур
    		28 декабря, среда 19:00 Олимпиакос 5:0 Астерас
    14 тур
    		21 декабря, среда 21:00 ПАС 2:2 Олимпиакос
    13 тур
    		13 ноября, воскресенье 20:30 Олимпиакос 0:0 АЕК
    12 тур
    		9 ноября, среда 21:00 Левадиакос 0:1 Олимпиакос
    11 тур
    		6 ноября, воскресенье 20:30 Панатинаикос 1:1 Олимпиакос
    10 тур
    		30 октября, воскресенье 17:00 Олимпиакос 2:0 ПАС Ламия
    9 тур
    		22 октября, суббота 19:30 Панетоликос 0:2 Олимпиакос
    8 тур
    		17 октября, понедельник 20:00 Олимпиакос 1:2 ПАОК
    7 тур
    		9 октября, воскресенье 16:00 ОФИ 1:2 Олимпиакос
    6 тур
    		2 октября, воскресенье 16:00 Олимпиакос 2:0 Атромитос
    5 тур
    		18 сентября, воскресенье 20:00 Арис 2:1 Олимпиакос
    4 тур
    		11 сентября, воскресенье 18:30 Олимпиакос 1:1 Волос
    3 тур
    		3 сентября, суббота 19:00 Олимпиакос 3:1 Ионикос
    2 тур
    		29 августа, понедельник 19:00 Астерас 0:0 Олимпиакос
    1 тур
    		21 августа, воскресенье 22:00 Олимпиакос 2:0 ПАС
    • Читайте нас: 
    11