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Греция. Суперлига
Команды
Олимпиакос
Состав
€ 173 млн
Олимпиакос - состав команды
Пирей
Греция. Суперлига
Стадион:
Георгиос Караискакис
Сайт:
http://www.olympiacos.org/en
Тренер:
Хосе Луис Мендилибар
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Ортега Стефан
Вра
33
€ 4 млн
31
Ботис Николаос
Вра
22
€ 0.35 млн
1
Пасхалакис Александрос
Вра
37
€ 0.3 млн
31
Balša Popović
Вра
-
76
Alexandros Tsobanidis
Вра
-
5
Пирола Лоренцо
Защ
24
€ 11 млн
71
Тикнизян Наир
Защ
27
€ 7 млн
45
Рецос Панайотис
Защ
28
€ 7 млн
6
Карму Давид
Защ
27
€ 5 млн
27
Хольмгрен-Педерсен Маркус
Защ
26
€ 3.5 млн
4
Смайлович Зинедин
Защ
22
€ 3 млн
70
Оньемаечи Бруно
Защ
27
€ 2.5 млн
2
Салиакас Манолис
Защ
30
€ 2 млн
21
Рубен Везо
Защ
32
€ 0.5 млн
8
Са Густаво
Пол
21
€ 25 млн
32
Хецце Сантьяго
Пол
24
€ 14 млн
15
Пуэрта Густаво
Пол
23
€ 10 млн
22
Шикинью
Пол
31
€ 5 млн
97
Языджи Юсуф
Пол
29
€ 3.5 млн
19
Фройлер Ремо
Пол
34
€ 3 млн
7
Фортунис Константинос
Пол
33
€ 1.5 млн
33
Бакулас Теофанис
Пол
21
€ 0.9 млн
14
Дани Гарсия
Пол
36
€ 0.7 млн
77
Филис Христос
Пол
-
16
Lorenzo Scipioni
Пол
-
72
Koutsogoulas Thanasis
Пол
-
34
Гонсалес Армандо
Нап
23
€ 15 млн
17
Бэйли Леон
Нап
29
€ 14 млн
20
Силва Жота
Нап
27
€ 10 млн
90
Клейтон
Нап
27
€ 6 млн
73
Рока Хоэль
Нап
21
€ 6 млн
9
Эль-Кааби Аюб
Нап
33
€ 4.5 млн
11
Яремчук Роман
Нап
30
€ 3.5 млн
10
Мартинш Желсон
Нап
31
€ 2.5 млн
9
Тареми Мехди
Нап
34
€ 2 млн
34
Гонсалес Альба Армандо
Нап
-
Всего игроков: 36, из них вратарей: 5, защитников: 9, полузащитников: 12, нападающих: 10
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