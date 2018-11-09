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    Летучий гол через себя, который раскрасит вашу пятницу


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    Голосов: 6
    09.11.2018 12:25
    На страйки грека из «Олимпиакоса» обращает внимание даже ФИФА.

    «Дюделанж» из Люксембурга добился феноменального достижения: он стал первым клубом из Люксембурга, попавший в Лигу Европы. Для этого «Дюделанж» в отборочных раундах выбил «Дриту» из Косово, польскую «Легию», румынский «ЧФР». Но в групповом этапе команда из Люксембурга получает от всех подряд.

    Для начала: она попала в группу с «Миланом», «Бетисом» и «Олимпиакосом» и в четырех матчах ни разу не победила. В этих встречах «Дюделанж» забил всего один мяч и пропустил одиннадцать голов!

    Больше всех издевался «Олимпиакос». В первом матче греки забили два безответных мяча, во втором – разнесли «Дюделанж» со счетом 5:1. Один из голов классным ударом через себя забил Лазарос Христодулопулос. Только посмотрите на этот шикарнейший удар!

    Почему это важно

    Христодулопулос часто забивает классные мячи. Один из них, который он забил в прошлом сезоне в матче чемпионата Греции против «Олимпиакоса», даже попал в этом году в число претендентов на премию Пушкаша (правда, победил Жиру).

    Кроме того, посмотрите, каким классным ударом нападающий вывел АЕК в финал Кубка Греции! Именно классная результативность 32-летнего нападающего убедило руководство «Олимпиакоса» в приобретении Христодулопулоса.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 30 ноября 2018, 09:02

      Очень классные голы, пусть продолжает в том же духе)!

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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 9 ноября 2018, 13:50

      толи еще будет!

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