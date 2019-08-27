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03.07.2019 16:2610 мая 2019 года Яя Туре завершил карьеру. Об этом футбольному миру сообщил его агент Дмитрий Селюк. Но не прошло и трех месяцев,как бывший футболист «Сити» вернулся в большой футбол. 16 июня игрок подписал контракт с командой из первой лиги Китая п
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06.04.2019 16:38Юрий Лодыгин: Сборная России может выиграть Евро-2020 Голкипер отметил, что нашей команде по силам выиграть предстоящий в следующем году чемпионат Европы. По словам Лодыгина, сборная удерживает уровень, который показала на домашнем ЧМ-2018.
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02.02.2017 16:00Кубок Короля с Это'О, серебро АПЛ с «Ливерпулем», бронза на Кубке Конфедераций. Из топ-лиг Риера не заглядывал только в Германию. Сейчас испанец растит троих детей в Омске и хочет осуществить давнюю мечту – сыграть в РФПЛ. А заодно спасти «Томь».3
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30.12.2015 01:10Болезни ежегодно уносят жизни тысяч людей. Но Эрику Абидалю в схватке с ними удалось не только восстановить здоровье, но и триумфально вернуться в футбол. "Бомбардир" продолжает цикл историй об ударах в жизни футболистов.