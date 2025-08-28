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Команды
Орландо Сити
Новости
€ 57 млн
Орландо Сити - новости команды
Орландо
МЛС 2026
Стадион:
Кемпинг Уорлд
Сайт:
http://www.orlandocitysc.com/
Тренер:
Оскар Пареха
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Результаты
Расписание
Таблица
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Клуб Миранчука разгромили в Кубке США
21 мая
1
«Интер Майами» вел 3:0 благодаря 906-му голу Месси, но проиграл «Орландо»
3 мая
⚡️ «Атлетико» объявил об уходе Гризманна
24 марта
4
Клуб МЛС подпишет чемпиона мира
23 марта
«Атлетико» может сохранить вице-капитана благодаря выходу в финал Кубка Испании
4 марта
Фото
Месси поиздевался над соперником после камбэка в МЛС
3 марта
2
Месси сравнялся с Пеле по голам со штрафных
2 марта
1
Дубль 38-летнего Месси помог «Интеру Майами» уйти с 0:2 на 4:2
2 марта
Клуб МЛС заинтересовался Гризманном
24 февраля
Дубль Месси помог «Интер Майами» выйти в финал Кубка лиг
2025.08.28 07:52
Миранчук прокомментировал победу «Атланты» над «Орландо» с его 1+1
2025.05.29 10:46
Алексей Миранчук забил гол и сделал результативную передачу в матче МЛС
2025.05.29 04:49
1
Клуб МЛС пытается перехватить Солари у «Спартака»
2025.01.08 23:23
8
Топ-5 бразильских игроков в истории по версии Мантуана
2024.12.19 21:34
2
Экс-тренер «Динамо» вывел «Нью-Йорк РБ» в финал МЛС
2024.12.01 08:27
1
МЛС. «Атланта» Миранчука проиграла «Орландо» и вылетела
2024.11.25 01:42
Трансляция
«Орландо Сити» – «Атланта Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024
2024.11.24 22:20
МЛС. Незабитый пенальти Миранчука не помешал «Атланте» победить «Орландо» (2:1) и выйти в плей-офф
2024.10.20 08:24
1
Топ-25 лучших игроков Южной Америки в 21-м веке по версии Goal
2024.10.15 21:56
Команда Месси прервала победную серию
2024.05.16 08:52
1
МЛС. Дубли Месси и Суареса принесли «Интеру» победу над «Орландо» (5:0)
2024.03.03 09:02
Трансляция
«Интер» – «Орландо Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024
2024.03.02 10:26
Видео
Обзор матча «Орландо Сити» – «Интер Майами»: голы и лучшие моменты (видео)
2023.09.25 09:22
МЛС. «Интер Майами» без травмированного Месси упустил победу над «Орландо Сити» (1:1)
2023.09.25 07:54
Трансляция
«Орландо Сити» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2023
2023.09.24 21:57
«Зенит» был близок к трансферу игрока сборной Уругвая
2023.09.19 10:48
«Цирк!»: тренер «Орландо Сити» раскритиковал судейство из-за Месси
2023.08.03 12:34
10
Месси отреагировал на свой дубль в третьем матче за «Интер Майами»
2023.08.03 09:56
1
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