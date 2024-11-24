24.11.2024, воскресенье, 23:30
США. МЛС, 1/4 финала
США. МЛС, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Составы команд
Орландо Сити
Орландо Сити
2-2-2-4
1
Галлезе
21
Шлегель
6
Янссон
5
Араухо
16
Картахена
10
Охеда
11
Торрес
18
Энрике
3
20
77
Ангуло
4-4-1-1
1
Гьюзан
33
Уильямс
96
Абрам
2
Грегерсен
5
Амадор
99
Слиш
13
МакКарти
35
Фортюн
12
Лобжанидзе
59
Миранчук
19
Тиаре
20
4
Брекало
4
Брекало
20
3
24
Смит
24
Смит
3
77
Ангуло
14
Лодейро
14
Лодейро
77
Ангуло
18
Энрике
10
Муриэль
10
Муриэль
18
Энрике
10
Охеда
23
Макгуайр
23
Макгуайр
10
Охеда
Риос
12
Эрнандес
12
Эрнандес
Риос
2
Грегерсен
8
Муюмба
8
Муюмба
2
Грегерсен
13
МакКарти
10
Силва
10
Силва
13
МакКарти
19
Тиаре
14
Риос
14
Риос
19
Тиаре
Остались в запасе
Орландо Сити
Атланта Юнайтед
12
Хавьер Отеро
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
8
Felipe Martins
ЦП
27
Jack Lynn
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
44
Джош Коэн
ВР
47
Мэттью Эдвардс
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
20
Люк Бреннан
ЛВ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
Главный тренер
Роб Валентино
Остались в запасе
12
Хавьер Отеро
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
8
Felipe Martins
ЦП
27
Jack Lynn
ЦФ
Остались в запасе
44
Джош Коэн
ВР
47
Мэттью Эдвардс
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
20
Люк Бреннан
ЛВ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Роб Валентино
Статистика матча Орландо Сити - Атланта Юнайтед
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
5
Офсайды
3
0
Количество передач
470
481
Сейвы
0
3
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.33
0.26
Смотреть прямую трансляцию матча «Орландо Сити» против «Атланта Юнайтед», 1/4 финала МЛС на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 23:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»