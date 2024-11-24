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  • «Орландо Сити» – «Атланта Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

«Орландо Сити» – «Атланта Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

24 ноября 2024, 22:20
Орландо Сити
24.11.2024, воскресенье, 23:30
США. МЛС, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Атланта Юнайтед
39' Р. Энрике
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
(К) ЦЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
10
Мартин Охеда
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
(К) ВР
5
Педру Амадор
ЛЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
99
Бартош Слиш
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Джамал Тиаре
ЦФ
Главный тренер
Роб Валентино
Орландо Сити
12
Хавьер Отеро
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
8
Felipe Martins
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
27
Jack Lynn
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
Атланта Юнайтед
44
Джош Коэн
ВР
47
Мэттью Эдвардс
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
20
Люк Бреннан
ЛВ
8
Тристан Муюмба
ОП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
10
Ксанде Силва
ПВ
14
Даниэль Риос
ЦФ
2-2-2-4
1
Галлезе
21
Шлегель
6
Янссон
5
Араухо
16
Картахена
10
Охеда
11
Торрес
18
Энрике
3
20
77
Ангуло
4-4-1-1
1
Гьюзан
33
Уильямс
96
Абрам
2
Грегерсен
5
Амадор
99
Слиш
13
МакКарти
35
Фортюн
12
Лобжанидзе
59
Миранчук
19
Тиаре
20
4
Брекало
4
Брекало
20
3
24
Смит
24
Смит
3
77
Ангуло
14
Лодейро
14
Лодейро
77
Ангуло
18
Энрике
10
Муриэль
10
Муриэль
18
Энрике
10
Охеда
23
Макгуайр
23
Макгуайр
10
Охеда
Риос
12
Эрнандес
12
Эрнандес
Риос
2
Грегерсен
8
Муюмба
8
Муюмба
2
Грегерсен
13
МакКарти
10
Силва
10
Силва
13
МакКарти
19
Тиаре
14
Риос
14
Риос
19
Тиаре
Остались в запасе
Орландо Сити
Атланта Юнайтед
12
Хавьер Отеро
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
8
Felipe Martins
ЦП
27
Jack Lynn
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
44
Джош Коэн
ВР
47
Мэттью Эдвардс
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
20
Люк Бреннан
ЛВ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
Главный тренер
Роб Валентино
Остались в запасе
12
Хавьер Отеро
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
8
Felipe Martins
ЦП
27
Jack Lynn
ЦФ
Остались в запасе
44
Джош Коэн
ВР
47
Мэттью Эдвардс
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
20
Люк Бреннан
ЛВ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Роб Валентино
Статистика матча Орландо Сити - Атланта Юнайтед
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
5
Офсайды
3
0
Количество передач
470
481
Сейвы
0
3
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.33
0.26

Смотреть прямую трансляцию матча «Орландо Сити» против «Атланта Юнайтед», 1/4 финала МЛС на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 23:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Орландо Сити» – «Атланта Юнайтед»

Орландо Сити – Атланта Юнайтед матч 24 ноября

Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Атланта Юнайтед Орландо Сити
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