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    • «Интер» – «Орландо Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024

    «Интер» – «Орландо Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024

    Интер
    03.03.2024, воскресенье, 00:30
    США. МЛС, 2 тур
    5 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Орландо Сити
    4' Л. Суарес
    11' Л. Суарес
    29' Р. Тэйлор
    57' Л. Месси
    62' Л. Месси
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Интер
    1
    Дрейк Каллендер
    ВР
    18
    Жорди Альба
    ЛЗ
    2
    ДеАндре Йедлин
    ЦЗ
    6
    Томас Авилес
    ЦЗ
    21
    Николас Фрейре
    ЦЗ
    5
    Серхио Бускетс
    ОП
    16
    Роберт Тэйлор
    ЦП
    20
    Диего Гомес
    ЦП
    24
    Юлиан Грессель
    ПВ
    10
    Лионель Месси
    (К) ПВ
    9
    Луис Суарес
    ЦФ
    Главный тренер
    Херардо Мартино
    Орландо Сити
    1
    Педро Галлезе
    ВР
    6
    Робин Янссон
    (К) ЦЗ
    15
    Родриго Шлегель
    ЦЗ
    16
    Уайлдер Картахена
    ЦП
    5
    Сесар Араухо
    ЦП
    11
    Мартин Охеда
    ЛВ
    10
    Факундо Торрес
    ЛВ
    3
    Rafael Santos
    ЦФ
    17
    Dagur Dan Þórhallsson
    ЦФ
    13
    Duncan McGuire
    ЦФ
    77
    Iván Angulo
    ЦФ
    Главный тренер
    Оскар Пареха
    Интер
    13
    Си-Джей дос Сантос
    ВР
    32
    Ноа Аллен
    ЛЗ
    15
    Райан Сейлор
    ЦЗ
    27
    Сергей Кривцов
    ЦЗ
    41
    Давид Руис
    ОП
    43
    Лоусон Сандерленд
    ЦП
    7
    Жена Мота
    ЦП
    8
    Леонардо Кампана
    ЦФ
    49
    Шейнидер Борджелин
    ЦФ
    Орландо Сити
    31
    Мэйсон Стайдухар
    ВР
    4
    Давид Брекало
    ЦЗ
    26
    Майкл Халлидэй
    ПЗ
    24
    Кайл Смит
    ПЗ
    33
    Jeorgio Kocevski
    ЦП
    8
    Felipe Martins
    ЦП
    14
    Николас Лодейро
    ЦП
    7
    Ramiro Enrique
    ЦФ
    9
    Луис Муриэль
    ЦФ
    4-1-2-2-1
    1
    Каллендер
    18
    Альба
    6
    Авилес
    21
    Фрейре
    2
    Йедлин
    5
    Бускетс
    16
    Тэйлор
    20
    Гомес
    24
    Грессель
    10
    Месси
    9
    Суарес
    2-2-2-4
    1
    Галлезе
    6
    Янссон
    15
    Шлегель
    16
    Картахена
    5
    Араухо
    11
    Охеда
    10
    Торрес
    77
    13
    17
    3
    21
    Фрейре
    32
    Аллен
    32
    Аллен
    21
    Фрейре
    6
    Авилес
    27
    Кривцов
    27
    Кривцов
    6
    Авилес
    24
    Грессель
    41
    Руис
    41
    Руис
    24
    Грессель
    20
    Гомес
    7
    Мота
    7
    Мота
    20
    Гомес
    9
    Суарес
    8
    Кампана
    8
    Кампана
    9
    Суарес
    3
    24
    Смит
    24
    Смит
    3
    11
    Охеда
    8
    8
    11
    Охеда
    16
    Картахена
    14
    Лодейро
    14
    Лодейро
    16
    Картахена
    77
    7
    7
    77
    13
    9
    Муриэль
    9
    Муриэль
    13
    Остались в запасе
    Интер
    Орландо Сити
    13
    Си-Джей дос Сантос
    ВР
    15
    Райан Сейлор
    ЦЗ
    43
    Лоусон Сандерленд
    ЦП
    49
    Шейнидер Борджелин
    ЦФ
    Главный тренер
    Херардо Мартино
    31
    Мэйсон Стайдухар
    ВР
    4
    Давид Брекало
    ЦЗ
    26
    Майкл Халлидэй
    ПЗ
    33
    Jeorgio Kocevski
    ЦП
    Главный тренер
    Оскар Пареха
    Остались в запасе
    13
    Си-Джей дос Сантос
    ВР
    15
    Райан Сейлор
    ЦЗ
    43
    Лоусон Сандерленд
    ЦП
    49
    Шейнидер Борджелин
    ЦФ
    Остались в запасе
    31
    Мэйсон Стайдухар
    ВР
    4
    Давид Брекало
    ЦЗ
    26
    Майкл Халлидэй
    ПЗ
    33
    Jeorgio Kocevski
    ЦП
    Главный тренер
    Херардо Мартино
    Главный тренер
    Оскар Пареха
    Статистика матча Интер - Орландо Сити
    3
    1
    Всего ударов по воротам
    11
    9
    Удары в створ
    6
    3
    Владение мячом %
    47
    53
    Желтые карточки
    3
    1
    Угловые удары
    1
    5
    Нарушения
    18
    12
    Офсайды
    3
    1
    Количество передач
    459
    490
    Сейвы
    3
    0
    Точность передач %
    84
    86
    Удары мимо ворот
    5
    4
    Блокированные удары
    0
    2
    Удары из пределов штрафной
    7
    5
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    4
    xG (ожидаемые голы)
    3.06
    0.81
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Орландо Сити», 2-й тур МЛС на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта 2024, в 00:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер»– «Орландо Сити»

    «Интер» – «Орландо Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2024 10:26
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