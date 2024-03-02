Интер
03.03.2024, воскресенье, 00:30
США. МЛС, 2 тур
США. МЛС, 2 тур
5 : 0
Матч завершен
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Орландо Сити
4' Л. Суарес
11' Л. Суарес
29' Р. Тэйлор
57' Л. Месси
62' Л. Месси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Дрейк Каллендер
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Томас Авилес
ЦЗ
21
Николас Фрейре
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
16
Роберт Тэйлор
ЦП
20
Диего Гомес
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
10
Лионель Месси
(К) ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
6
Робин Янссон
(К) ЦЗ
15
Родриго Шлегель
ЦЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
11
Мартин Охеда
ЛВ
10
Факундо Торрес
ЛВ
3
Rafael Santos
ЦФ
17
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
13
Duncan McGuire
ЦФ
77
Iván Angulo
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Интер
13
Си-Джей дос Сантос
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
15
Райан Сейлор
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
41
Давид Руис
ОП
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
7
Жена Мота
ЦП
8
Леонардо Кампана
ЦФ
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
4
Давид Брекало
ЦЗ
26
Майкл Халлидэй
ПЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
33
Jeorgio Kocevski
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
7
Ramiro Enrique
ЦФ
9
Луис Муриэль
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Каллендер
18
Альба
6
Авилес
21
Фрейре
2
Йедлин
5
Бускетс
16
Тэйлор
20
Гомес
24
Грессель
10
Месси
9
Суарес
2-2-2-4
1
Галлезе
6
Янссон
15
Шлегель
16
Картахена
5
Араухо
11
Охеда
10
Торрес
77
13
17
3
21
Фрейре
32
Аллен
32
Аллен
21
Фрейре
6
Авилес
27
Кривцов
27
Кривцов
6
Авилес
24
Грессель
41
Руис
41
Руис
24
Грессель
20
Гомес
7
Мота
7
Мота
20
Гомес
9
Суарес
8
Кампана
8
Кампана
9
Суарес
3
24
Смит
24
Смит
3
11
Охеда
8
8
11
Охеда
16
Картахена
14
Лодейро
14
Лодейро
16
Картахена
77
7
7
77
13
9
Муриэль
9
Муриэль
13
Остались в запасе
Интер
Орландо Сити
13
Си-Джей дос Сантос
ВР
15
Райан Сейлор
ЦЗ
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
4
Давид Брекало
ЦЗ
26
Майкл Халлидэй
ПЗ
33
Jeorgio Kocevski
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
13
Си-Джей дос Сантос
ВР
15
Райан Сейлор
ЦЗ
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
4
Давид Брекало
ЦЗ
26
Майкл Халлидэй
ПЗ
33
Jeorgio Kocevski
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Интер - Орландо Сити
3
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Орландо Сити», 2-й тур МЛС на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта 2024, в 00:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер»– «Орландо Сити»
- Матч будет транслировать «Фонбет».