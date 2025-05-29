Миранчук прокомментировал победу «Атланты» над «Орландо» с его 1+1

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук поделился впечатлениями после матча 23-го тура регулярного чемпионата МЛС против «Орландо Сити».

Команда россиянина одержала волевую победу со счетом 3:2.

Сам Миранчук забил гол и сделал ассист.

«Атланта» занимает 17-е место в таблице Восточной конференции.

«Большая победа, мы забили три мяча. Болельщики могут видеть характер команды. Мы проигрывали со счетом 1:2, но не остановились.

Мы играем дома, понимаем, что на нашей стороне поддержка трибун», – сказал Миранчук.