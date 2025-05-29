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  • Миранчук прокомментировал победу «Атланты» над «Орландо» с его 1+1

Миранчук прокомментировал победу «Атланты» над «Орландо» с его 1+1

Сегодня, 10:46

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук поделился впечатлениями после матча 23-го тура регулярного чемпионата МЛС против «Орландо Сити».

  • Команда россиянина одержала волевую победу со счетом 3:2.
  • Сам Миранчук забил гол и сделал ассист.
  • «Атланта» занимает 17-е место в таблице Восточной конференции.

«Большая победа, мы забили три мяча. Болельщики могут видеть характер команды. Мы проигрывали со счетом 1:2, но не остановились.

Мы играем дома, понимаем, что на нашей стороне поддержка трибун», – сказал Миранчук.

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Источник: сайт МЛС
США. МЛС Орландо Сити Атланта Юнайтед Миранчук Алексей
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