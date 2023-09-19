«Зенит» был близок к трансферу игрока сборной Уругвая

Эдгардо Ласальвия, агент вингера «Орландо Сити» Факундо Торреса, рассказал об интересе к игроку со стороны «Зенита».
«Теоретически мы были близки к тому, чтобы трансфер Торреса в «Зенит» состоялся. Но официальное предложение клуб не делал. Информация о причине отказа не является правдой. Проблема была в другом», – сказал Ласальвия.
- Торрес забил 1 гол в 14 матчах за сборную Уругвая.
- В 23 матчах сезона МЛС на его счету 12 голов и 3 ассиста.
- Рыночная стоимость 23-летнего игрока – 14 миллионов евро.
Источник: Sport24