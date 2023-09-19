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    «Зенит» был близок к трансферу игрока сборной Уругвая

    Эдгардо Ласальвия, агент вингера «Орландо Сити» Факундо Торреса, рассказал об интересе к игроку со стороны «Зенита».

    «Теоретически мы были близки к тому, чтобы трансфер Торреса в «Зенит» состоялся. Но официальное предложение клуб не делал. Информация о причине отказа не является правдой. Проблема была в другом», – сказал Ласальвия.

    • Торрес забил 1 гол в 14 матчах за сборную Уругвая.
    • В 23 матчах сезона МЛС на его счету 12 голов и 3 ассиста.
    • Рыночная стоимость 23-летнего игрока – 14 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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