Месси пропустил матч с «Орландо», «Интер Майами» прервал победную серию

В матче регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» в гостях сыграл вничью с «Орландо Сити» – 0:0. «Цапли» прервали серию из пяти побед подряд.

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустил игру из-за травмы колена. Защитник гостей Жорди Альба вышел на замену на 64-й минуте, полузащитник Серхио Бускетс провел весь матч, нападающий Луис Суарес был заменен на 64-й минуте.

«Цапли» лидируют в Восточной конференции с 28 очками после 14 матчей.

У «Орландо Сити» 11-я позиция и 13 очков после 12 встреч.

США. МЛС. 18-й тур.

«Орландо Сити» – «Интер Майами» – 0:0 (0:0)