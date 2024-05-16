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    • Месси пропустил матч с «Орландо», «Интер Майами» прервал победную серию

    Месси пропустил матч с «Орландо», «Интер Майами» прервал победную серию

    В матче регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» в гостях сыграл вничью с «Орландо Сити» – 0:0. «Цапли» прервали серию из пяти побед подряд.

    Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустил игру из-за травмы колена. Защитник гостей Жорди Альба вышел на замену на 64-й минуте, полузащитник Серхио Бускетс провел весь матч, нападающий Луис Суарес был заменен на 64-й минуте.

    «Цапли» лидируют в Восточной конференции с 28 очками после 14 матчей.

    У «Орландо Сити» 11-я позиция и 13 очков после 12 встреч.

    США. МЛС. 18-й тур.

    «Орландо Сити» – «Интер Майами» – 0:0 (0:0)

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    Источник: «Бомбардир»

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    BlackMurder
    1715845214
    Как попал, украинец, Сергей Кривцов! В клуб бэкхэма с Месси и Суаресом?как блин
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