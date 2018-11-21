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16.06.2018 16:0022
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28.03.2017 22:15Месси впаяли дисквалификацию на четыре игры. Россия спаслась в матче с Бельгией. Дайджест событий дня«Барселона» нашла замену Луису Энрике. В Исландии – демографический взрыв спустя девять месяцев после Евро. Месси оскорбил судью и получил дисквалификацию на четыре матча. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.4
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25.07.2016 12:00Победитель экспериментального сезона Евро-2016 в Конкурсе прогнозов Артем Долженко под ником BoltCX выиграл портативный аккумулятор от Monster и книгу Игоря Рабинера о Леониде Слуцком. В интервью «Бомбардиру» он рассказал о своей тактике, об уверенности в сборной Португалии и о том, в чем он не согласен с предыдущими победителями КП.3
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