Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Испания и Италия добились разгромных побед. Онлайн отбора на ЧМ-2018


    5
    Голосов: 1
    12.11.2016 22:15
    В европейской зоне продолжаются отборочные матчи на чемпионат мира в России. «Бомбардир» показывает ключевые моменты прошедшего игрового дня.

    Испания – Македония – 4:0

    Тяжелый матч по игре, но легкая победа Испании по счету.

    Уэльс – Сербия – 1:1

    Уэльс и Сербия обменялись голами.

    Украина – Финляндия – 1:0

    Единственный гол решил исход встречи Украины и Финляндии.

    Лихтенштейн – Италия – 0:4

    Итальянцы добились разгромной гостевой победы.

    Албания – Израиль – 0:3

    Небольшая сенсация.

    Хорватия – Исландия – 2:0

    Два гола Брозовича помогли хорватам одержать домашнюю победу при пустых трибунах.

    Австрия – Ирландия – 0:1

    Ирландцы совершили пока главную сенсацию игрового дня.

    Турция – Косово – 2:0

    Сборная Турции справилась с неуступчивой командой Косово.

    Грузия – Молдавия – 1:1

    Сборная Молдавии вырвала ничью благодаря сумасшедшему голу Гацкана.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 14 ноября 2016, 19:10

      македония не заслужила такого поражения

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      visokos83 13 ноября 2016, 13:21

      Гацкан красава,супергол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 13 ноября 2016, 09:33

      нормальные матчи прошли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 13 ноября 2016, 08:17

      ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 13 ноября 2016, 01:48

      жаль Аустрия проиграла.я за них болел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 13 ноября 2016, 01:20

      Хорошие матчи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      P_D 12 ноября 2016, 23:15

      красава Санек. и баварии так-же забей

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11