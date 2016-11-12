Испания и Италия добились разгромных побед. Онлайн отбора на ЧМ-2018

В европейской зоне продолжаются отборочные матчи на чемпионат мира в России. «Бомбардир» показывает ключевые моменты прошедшего игрового дня.
Тяжелый матч по игре, но легкая победа Испании по счету.
Уэльс и Сербия обменялись голами.
Единственный гол решил исход встречи Украины и Финляндии.
Итальянцы добились разгромной гостевой победы.
Небольшая сенсация.
Два гола Брозовича помогли хорватам одержать домашнюю победу при пустых трибунах.
Ирландцы совершили пока главную сенсацию игрового дня.
Сборная Турции справилась с неуступчивой командой Косово.
Сборная Молдавии вырвала ничью благодаря сумасшедшему голу Гацкана.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Global Look Press