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25.08.2016 19:00Исландец предпочел сомнительные перспективы в Чемпионшипе борьбе за чемпионство в России и еврокубкам. Защитник перебрался из благополучного «Краснодара» в заглохший «Фулхэм». Чем «дачники» соблазнили героя Евро?5
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03.07.2016 13:00Сборная Исландии, вероятно, самая обсуждаемая команда на Евро-2016. Бывший полузащитник норвежского и финских клубов Алексей Еременко поделился с «Бомбардиром» своими ожиданиями от предстоящего матча сборной страны вулканов с хозяевами турнира.1
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06.06.2016 18:55Ближайший Евро станет дебютным для целого ряда выдающихся футболистов. Кто-то из них еще молод, кто-то уже имеет в активе золото чемпионата мира, а кто-то ждал этот шанс всю свою карьеру. И каждый из них едет на турнир со своей уникальной мотивацией.3
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