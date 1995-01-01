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    • Игрок, которого обвиняли в преступлении против несовершеннолетней, вернулся в большой футбол – и сразу стал героем сборной
    Бомбалейла Все блоги -

    Игрок, которого обвиняли в преступлении против несовершеннолетней, вернулся в большой футбол – и сразу стал героем сборной

    Сегодня, 09:57
    Тяжелая карьера Гильфи Сигурдссона.

    Летом-2021 полиция большого Манчестера объявила о задержании футболиста английской Премьер-лиги по обвинению в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних. Официально власти страны и правоохранительные органы не называли имени игрока, но всем было понятно, что речь была о Гильфи Сигурдссоне из «Эвертона». Клуб тоже не делал заявлений, но Сигурдссон пропал из всех заявок команды.

    Летом уже 2023-го полиция закрыла из-за нехватки доказательств для обвинения. По данным TheGuardian, все это время Сигурдссон был в Англии под подпиской о невыезде. Никаких заявлений после снятия обвинений он не делал. А 1-го сентября подписал контракт с датским «Люнгбю», вернувшись и в клубный футбол, и в международный. На данный момент он сыграл два матча за новую команду и вернулся в сборную Исландии.

    Матч против Лихтенштейна стал для него вторым за сборную после двухлетнего перерыва (первый – игра против Люксембурга, в котором он вышел на замену и не отметился голевыми действиями). И в этой встрече он оформил дубль. Его реакция:

    Фото: телеграм-канал «Матч ТВ», соцсети «Лонгбю»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +975

      Rabinovi_ch 2 часа назад

      2 года жизни и карьеры просто забрали...

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