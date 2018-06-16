Исландцы всего за день заворожили Москву. Они просто космос

Мы ждали этих парней два года.

Мастер-класс для всех фанатов

Российские болельщики копировали клич исландцев. Сначала на товарняке с турками, потом на матче-открытии ЧМ. Казалось – получается здорово. Но потом приехали сами авторы и показали неповторимый оригинал. Нужно просто увидеть, что творилось в «Зарядье» и на «Спартаке». Не забить пенальти под таким давлением не так уж и зазорно.

Битва в метро

По составам и предматчевым раскладам Аргентину и Исландию сложно даже сравнивать. Наши болельщики на улицах сходу не называли и пяти исландских игроков, но одного все знают точно. Основной защитник сборной Исландии Хордур Магнуссон из «Бристоль Сити» вот-вот станет игроком ЦСКА. Его агент говорит, что для завершения сделки осталось пройти медосмотр, а в России вовсю обсуждают способности парня. Исландцев считают горячими, но Магнуссона называют милым. И все равно главные звезды сборной с острова – именно ее фанаты.

Но аргентинцы сделали то, с чем не справилась их команда. Ребята в футболках с фамилией Месси прыгали по эскалаторам и развешивали флаги на поручни. Так получилось, что один из вагонов метро превратился в поле для песенной схватки. Исландцы разразились фирменным кличем, но их обыграли разнообразием репертуара. Главное – никакой вражды. В конце все обнимались, фотографировались и обсуждали футбол.

Не очень понятно, как выжила в этом соревновании бабушка, которая просто ехала по делам. Исландцы предлагали ей пиво и лезли обниматься, а она лишь делала непонимающий вид. На одной из станций старушка все-таки сбежала, а внимание всех болельщиков в поезде переключилось на экран в вагоне, где показывали игру Франции и Австралии. Там французский защитник зачем-то сыграл рукой в собственной штрафной – его сравнили с Марадоной. Гол австралийцев с пенальти отмечали пивом, большой радостью и троллингом любителей Диего Армандо. Здесь исландцы взяли реванш.

Алкоголь

Исландские болельщики пьют вообще везде – но не нужно их осуждать. Ребята приехали отдыхать, чего не скрывают своим поведением: вокруг моря пива, радости и страсти. Вот история из довольно маргинального московского бара, которая случилась за день до матча Аргентина – Исландия:

«Странно, как исландцы вообще нашли этот паб. Они пришли посмотреть на Португалию с Испанией. Их было человек 10-11. В баре продается только крафтовое пиво, но им для веселья нужен требовался крепкий алкоголь. Несколько раз парни спрашивали про водку, но потом согласились на самое крепкий сорт пивка. Пили много – стакан за стаканом. После матча бар закрывался, а они пошли за добавкой. Ребята громкие, веселые, разного возраста. Ничего толком не рассказали, потому что их мало кто понимал из-за жесткого акцента. Но общались на ломанном русском»

Перед матчем на «Спартаке» происходило похожее. Ребята с пивом дрейфовали по толпе и чуть проливали его на окружающих. Когда исландцы соревновались с аргентинцами в громкости в вагоне метро, девушка из их страны параллельно накидывала прямо в эпицентре. Болельщик Шломо все пояснил: «Работать здесь должны игроки, а ему и остальным можно спокойно выпить. Болеть это только помогает».

«ХУ»

Исландские футболисты редко симулируют и отучают от этого соперников. После столкновения в начале матча Бьярнасон так хлопнул по плечу нывшего Сальвио, что тот едва не отлетел на пару метров. Бойцы на поле и добрые викинги вне игры – примерно так можно охарактеризовать сборную Исландии и ее болельщиков. На стадионе им отдали всего один отдельный сектор в углу плюс небольшие островки по всей арене. Этого оказалось достаточно.

Внешне ощущалось, что фанатов Аргентины раза в четыре больше, но исландское «ху» все равно закладывало уши. Оно как обычно возникало постепенно и разливалось на всю арену. На Евро-2016 мы смотрели на исландцев издалека и думали, что видим что-то особенное. Сейчас это особенное уже в России, а мы все равно не понимаем секрет.

У сборной Исландии нет своего Месси (Сигурдссон из «Эвертона» на его роль не тянет) и нет болельщика, который проехал на велосипеде 4 тысячи километров ради чемпионата мира. Но исландцы самобытны как никто. Знакомьтесь – они едут с вами в одном вагоне или идут рядом на улице.

Ниже – порция доказательств от нашего фотографа Наталии Кондратенко. Чистый кайф.

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