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05.06.2017 16:40Сегодня сборная России проведет товарищеский матч с Венгрией. Там больше нет вратаря в штанах, но есть 16-летний парень, обыгравший нашу команду юношей, свой венгерский Скоулз, а также форвард, который угощает выпивкой фанатов.3
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06.09.2016 23:00Первый тур европейской квалификации к ЧМ-2018 закончился девятью матчами. Болгария и Люксембург наколотили семь голов на двоих, Ивелин Попов забил классный гол со штрафного, португальцы проиграли в Швейцарии, шведы и голландцы разошлись миром, Босния отгрузила пять мячей Эстонии.6
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11.07.2016 10:00Вот и завершился чемпионат Европы, за которым мы наблюдали целый месяц. Сборная Португалии – заслуженный чемпион. Но кроме нее у турнира были и другие герои. «Бомбардир» рассказывает о главных событиях и людях Евро-2016. Даже для российской команды место нашлось.1
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23.06.2016 18:55Новый формат турнира позволил командам-андердогам как никогда раскрыть свой потенциал. «Бомбардир» анализирует сильные стороны каждого из «слабачков», прошедших в 1/8, и объясняет, как они смогли оказаться на голову выше нашей сборной.4