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    Итоги года для России: проиграли 0:5, не попали в Лигу А, свалились в третью корзину отбора к ЧМ


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    Голосов: 3
    Сегодня, 03:23
    Провал или объективный уровень?

    Сборная России завершила выступления в группе Лиги наций, дважды сыграв с Сербией, Венгрией и Турцией. Как все получилось:

    Первый тур – победа над сербами. В первом тайме голов не было, во втором – Дзюба сделал дубль, красиво забил Караваев. Сербы огорчили только ударом Митровича, в итоге – 3:1.

    • В старте вышел Зелимхан Бакаев и в первом тайме не попал в ворота с нескольких метров, а потом так обрезался, что наши чуть не пропустили. Зато после перерыва заработал пенальти.
    • Вообще, по стартовому составу были три вопроса – почему Шунин, Караваев и Бакаев? А получилось идеально – Шунин не ошибался, Караваев забил супергол, про Бакаева уже сказали.

    Во втором туре Россия выиграла 3:2 у Венгрии в гостях – Антон Миранчук, Оздоев и Фернандес сделали 3:0 уже к 46-й минуте. Озадачили только два пропущенных гола после этого.

    • Далер Кузяев к этому времени давно находился без клуба, но вышел в основе. Вопросов больше не было после его ассиста на первый гол.
    • За итоговый результат не должно было быть никаких опасений, а в итоге стало тревожно, когда венгры забили два гола. Интересно, что Россия забила со всех трех ударов в створ и не подала ни одного углового. У Венгрии – пять в створ и семь угловых.

    Третий тур – 1:1 дома с Турцией, а могло быть и хуже – турки упустили массу моментов. Антон Миранчук забил – Караман сравнял.

    • Главный вопрос возник по поводу Андрея Мостового. Он вышел на замену на 71-й минуте и был заменен в самом конце на Фомина. Офсайд, неопасный удар в створ, два точных паса из шести. Черчесов назвал замену тактической.

    Четвертый тур – 0:0 дома с Венгрией. Победив, можно было решить многие вопросы о победителе группы. Ничья же усилила интригу.

    • В стартовом составе сборной России вышли семь человек в возрасте 31+. Возраст оборонительной линии – 37-33-31-32. И 33-летний вратарь Шунин.

    В пятом туре Россия не была слабее Турции, задорно начала и забила (Черышев), но потом полтора тайма играла в меньшинстве после удаления Семенова и проиграла 2:3.

    • Но Россия осталась первой в Лиге наций перед последним туром и даже могла не зависеть от параллельного матча – надо было просто победить Сербию.
    • Больше грусти – от цифр. Это был уже пятый подряд матч без побед с учетом товарищеских.
    • Еще Россия впервые в своей истории проиграла Турции.

    Наконец, шестой тур. А там – 0:5 от Сербии, причем четыре гола – уже в первом тайме.

    • Заболотный бил по воротам семь раз – не забил, сербы же легко зашвырнули почти все, что создали.
    • Это самое крупное поражение за 16 лет – хуже было только в 2004-м с теми 1:7 от Португалии.
    • При Черчесове так крупно Россия еще не проигрывала.

    Итог Лиги наций и всего года:

    • Россия опять заняла второе место в группе Лиги наций. В дивизион А мы снова не попали.

    • Финишировала команда с отрицательной разницей – 9:12.

    • Из восьми матчей за год – не победили в шести (включая 1:2 от Швеции и 0:0 с Молдавией в товарищеских играх).

    • Лучшие бомбардиры Лиги наций у нашей сборной – Дзюба и Антон Миранчук. Всего по два гола.

    Наверное, самое обидное: мы свалились в третью корзину отбора к ЧМ-2022. Теперь попасть на чемпионат мира будет гораздо сложнее.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2325

      neim 3 минуты назад

      ... " Итог Лиги наций и всего года:
      • Россия опять заняла второе место в группе Лиги наций. В дивизион А мы снова не попали.
      • Финишировала команда с отрицательной разницей – 9:12.
      • Из восьми матчей за год – не победили в шести (включая 1:2 от Швеции и 0:0 с Молдавией в товарищеских играх).
      • Лучшие бомбардиры Лиги наций у нашей сборной – Дзюба и Антон Миранчук. Всего по два гола.
      Наверное, самое обидное: мы свалились в третью корзину отбора к ЧМ-2022. Теперь попасть на чемпионат мира будет гораздо сложнее. " ...


      Удручающий результат работы тренера и деградация команды за год. Наверное пришло время делать выводы. Кто-нибудь за это будет отвечать ?

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