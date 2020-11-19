Итоги года для России: проиграли 0:5, не попали в Лигу А, свалились в третью корзину отбора к ЧМ

Сборная России завершила выступления в группе Лиги наций, дважды сыграв с Сербией, Венгрией и Турцией. Как все получилось:

Первый тур – победа над сербами. В первом тайме голов не было, во втором – Дзюба сделал дубль, красиво забил Караваев. Сербы огорчили только ударом Митровича, в итоге – 3:1.

В старте вышел Зелимхан Бакаев и в первом тайме не попал в ворота с нескольких метров, а потом так обрезался, что наши чуть не пропустили. Зато после перерыва заработал пенальти.

Вообще, по стартовому составу были три вопроса – почему Шунин, Караваев и Бакаев? А получилось идеально – Шунин не ошибался, Караваев забил супергол, про Бакаева уже сказали.

Во втором туре Россия выиграла 3:2 у Венгрии в гостях – Антон Миранчук, Оздоев и Фернандес сделали 3:0 уже к 46-й минуте. Озадачили только два пропущенных гола после этого.

Далер Кузяев к этому времени давно находился без клуба, но вышел в основе. Вопросов больше не было после его ассиста на первый гол.

За итоговый результат не должно было быть никаких опасений, а в итоге стало тревожно, когда венгры забили два гола. Интересно, что Россия забила со всех трех ударов в створ и не подала ни одного углового. У Венгрии – пять в створ и семь угловых.

Третий тур – 1:1 дома с Турцией, а могло быть и хуже – турки упустили массу моментов. Антон Миранчук забил – Караман сравнял.

Главный вопрос возник по поводу Андрея Мостового. Он вышел на замену на 71-й минуте и был заменен в самом конце на Фомина. Офсайд, неопасный удар в створ, два точных паса из шести. Черчесов назвал замену тактической.

Четвертый тур – 0:0 дома с Венгрией. Победив, можно было решить многие вопросы о победителе группы. Ничья же усилила интригу.

В стартовом составе сборной России вышли семь человек в возрасте 31+. Возраст оборонительной линии – 37-33-31-32. И 33-летний вратарь Шунин.

В пятом туре Россия не была слабее Турции, задорно начала и забила (Черышев), но потом полтора тайма играла в меньшинстве после удаления Семенова и проиграла 2:3.

Но Россия осталась первой в Лиге наций перед последним туром и даже могла не зависеть от параллельного матча – надо было просто победить Сербию.

Больше грусти – от цифр. Это был уже пятый подряд матч без побед с учетом товарищеских.

Еще Россия впервые в своей истории проиграла Турции.

Наконец, шестой тур. А там – 0:5 от Сербии, причем четыре гола – уже в первом тайме.

Заболотный бил по воротам семь раз – не забил, сербы же легко зашвырнули почти все, что создали.

Это самое крупное поражение за 16 лет – хуже было только в 2004-м с теми 1:7 от Португалии.

При Черчесове так крупно Россия еще не проигрывала.

Итог Лиги наций и всего года:

• Россия опять заняла второе место в группе Лиги наций. В дивизион А мы снова не попали.

• Финишировала команда с отрицательной разницей – 9:12.

• Из восьми матчей за год – не победили в шести (включая 1:2 от Швеции и 0:0 с Молдавией в товарищеских играх).

• Лучшие бомбардиры Лиги наций у нашей сборной – Дзюба и Антон Миранчук. Всего по два гола.

Наверное, самое обидное: мы свалились в третью корзину отбора к ЧМ-2022. Теперь попасть на чемпионат мира будет гораздо сложнее.