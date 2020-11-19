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  • Итоги года для России: проиграли 0:5, не попали в Лигу А, свалились в третью корзину отбора к ЧМ

Итоги года для России: проиграли 0:5, не попали в Лигу А, свалились в третью корзину отбора к ЧМ

Сборная России завершила выступления в группе Лиги наций, дважды сыграв с Сербией, Венгрией и Турцией. Как все получилось:

Первый тур – победа над сербами. В первом тайме голов не было, во втором – Дзюба сделал дубль, красиво забил Караваев. Сербы огорчили только ударом Митровича, в итоге – 3:1.

  • В старте вышел Зелимхан Бакаев и в первом тайме не попал в ворота с нескольких метров, а потом так обрезался, что наши чуть не пропустили. Зато после перерыва заработал пенальти.
  • Вообще, по стартовому составу были три вопроса – почему Шунин, Караваев и Бакаев? А получилось идеально – Шунин не ошибался, Караваев забил супергол, про Бакаева уже сказали.

Во втором туре Россия выиграла 3:2 у Венгрии в гостях – Антон Миранчук, Оздоев и Фернандес сделали 3:0 уже к 46-й минуте. Озадачили только два пропущенных гола после этого.

  • Далер Кузяев к этому времени давно находился без клуба, но вышел в основе. Вопросов больше не было после его ассиста на первый гол.
  • За итоговый результат не должно было быть никаких опасений, а в итоге стало тревожно, когда венгры забили два гола. Интересно, что Россия забила со всех трех ударов в створ и не подала ни одного углового. У Венгрии – пять в створ и семь угловых.

Третий тур – 1:1 дома с Турцией, а могло быть и хуже – турки упустили массу моментов. Антон Миранчук забил – Караман сравнял.

  • Главный вопрос возник по поводу Андрея Мостового. Он вышел на замену на 71-й минуте и был заменен в самом конце на Фомина. Офсайд, неопасный удар в створ, два точных паса из шести. Черчесов назвал замену тактической.

Четвертый тур – 0:0 дома с Венгрией. Победив, можно было решить многие вопросы о победителе группы. Ничья же усилила интригу.

  • В стартовом составе сборной России вышли семь человек в возрасте 31+. Возраст оборонительной линии – 37-33-31-32. И 33-летний вратарь Шунин.

В пятом туре Россия не была слабее Турции, задорно начала и забила (Черышев), но потом полтора тайма играла в меньшинстве после удаления Семенова и проиграла 2:3.

  • Но Россия осталась первой в Лиге наций перед последним туром и даже могла не зависеть от параллельного матча – надо было просто победить Сербию.
  • Больше грусти – от цифр. Это был уже пятый подряд матч без побед с учетом товарищеских.
  • Еще Россия впервые в своей истории проиграла Турции.

Наконец, шестой тур. А там – 0:5 от Сербии, причем четыре гола – уже в первом тайме.

  • Заболотный бил по воротам семь раз – не забил, сербы же легко зашвырнули почти все, что создали.
  • Это самое крупное поражение за 16 лет – хуже было только в 2004-м с теми 1:7 от Португалии.
  • При Черчесове так крупно Россия еще не проигрывала.

Итог Лиги наций и всего года:

• Россия опять заняла второе место в группе Лиги наций. В дивизион А мы снова не попали.

• Финишировала команда с отрицательной разницей – 9:12.

• Из восьми матчей за год – не победили в шести (включая 1:2 от Швеции и 0:0 с Молдавией в товарищеских играх).

• Лучшие бомбардиры Лиги наций у нашей сборной – Дзюба и Антон Миранчук. Всего по два гола.

Наверное, самое обидное: мы свалились в третью корзину отбора к ЧМ-2022. Теперь попасть на чемпионат мира будет гораздо сложнее.

Россия Россия Сербия Венгрия Турция
Комментарии (32)
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Ольгерт
1605753402
Теперь клубы в Европе обложаются и сезон удался. Свалились в третью корзину- не хрен с такой командой куда-то ехать. Нет клубного футбола, нет и сборной.
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партизан84
1605763036
а что нам делать в Лиге А? не тот уровень футбола показывает сборная, подтверждают клуб в еврокубках. только как всегда выводы будут сделаны неправильные, а меры еще хуже (что-то типа лимита или волна паспортизации иностранцев).
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Kugal
1605765835
Дзюба драчил и плакал, смотря на этот онанизм...
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zigbert
1605773240
С турками хоть какое то объяснение можно сделать -играли в меньшинстве. А здесь, так легко давались сербам забитые мячи...
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Skull_Boy
1605782384
А каких победах вы тут все горланите, если играют олени в лицах Заболотного и Мостового, а Кучаев и Лесовой вовсе не заявляется, это уже не состав, а клоунада им только в цирке выступать, но и там проиграют пингвинам или пуделям
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BRO_football
1605790038
Результаты года, конечно, удручающие. Кто за это будет отвечать? России ещё есть куда падать и поэтому отправлять в отставку Черчесова никто не собирается. РФС выжидает, когда будет ещё хуже - Россия не попадёт на ЧМ. Вот, может быть, тогда этого усатого упрямого осла уволят.
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giluxa1963
1605797282
свиной тренер у руля сборной - позор и боль
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Очарованный странник
1605804123
Это уровень. Зачем переходить на новый уровень. Там Испания резвится.
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m40
1605808922
Не попали в лигу А- ладно, всё равно там с такой игрой делать нечего и последнее место. Но вот 3 корзина в отборе- это катастрофа
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Правдоруб100
1605880524
К матчу с Сербией сборная попала в сложную ситуацию. Фактически, это не первая сборная России: одни заболели, другие дисквалифицированы, третьи травмированы, и команда выступала, фактически, даже не вторым составом!!!!!!!! То есть вопрос тут не в проигрыше, а в том, что нет замены в сборной России!!! Вот это и есть проблема!!! А кто этого не понимает, пусть идёт и кричит во всю глотку на Германию, которая ПОЗОРНО проиграла Испании!!!! Только немцы на своих не орут, а ПОДДЕРЖИВАЮТ!!!! Вот вам и нация, вот вам и патриотизм и ИЗМЕНА, тех ИДИООВ, что сейчас на сборную грязь льют!!!!!! Другими словами - НЕНАВИДЯТ Россию!!!!!
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