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10.05.2017 17:00Подросток из «Фламенго» Винисиус Жуниор перейдет в «Реал». Мадридцы заплатят за 16-летнего нападающего сумму, в которую оценивают Карима Бензема. «Бомбардир» рассказывает, как такое возможно.13
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10.12.2016 21:50Комбаров и Дьяков близки к переходу в тульский «Арсенал». Победитель РФПЛ заработает около пяти миллионов долларов. Братьев Миранчуков могут обменять в «Рубин». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.5
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22.02.2016 13:00Быть обычным посредственным футболистом скучно. «Бомбардир» представляет подборку интересных фактов о человеке уникальной судьбы – Карлосе Кайзере – который за свою долгую карьеру форварда провел считанное количество минут на поле и не забил ни одного гола.5
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12.09.2015 10:06Еще в детстве Рафаэль Толой обнаружил в себе боязнь больших мегаполисов. Избавиться от фобии ему помогли великие Рожерио Сени и Франческо Тотти. «Бомбардир» рассказывает историю нового защитника «Аталанты», который героически сумел преодолеть себя.