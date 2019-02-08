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    Главное про пожар в академии «Фламенго». Погибли 10 человек


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    Голосов: 7
    08.02.2019 16:45
    Разбираем ситуацию.

    Рано утром в пятницу на базе «Фламенго» произошла трагедия: загорелся один из корпусов, в котором жили футболисты возраста от 14 до 17 лет.

    Что известно на данный момент

    Пожар начался в 5 утра по местному времени и продолжался 2,5 часа – до 07:30. За это время полностью сгорело одно крыло корпуса. Сначала бразильские СМИ говорили о трех погибших. Со временем это число увеличилось.

    Издание Globo Esporte спустя пару часов после того, как пожарные потушили огонь, опубликовало информацию о жертвах. В огне погибли минимум 10 человек (среди них – 4 игрока академии «Фламенго», 2 ребенка, находящиеся на просмотре в команде, и 4 сотрудника базы). Кроме того, 3 человека сейчас находятся в больнице с разными степенями ожога: Кауан Эмануэль Гомес Нунес (14 лет), Франсиско Диого Бенто Алвес (15 лет), Джонатан Круз Вентура (15 лет). У Вентуры тяжелейшая степень ожога – пострадало около 40% тела.

    Спасатели пока не опубликовали основную причину возгорания. Но Globo Esporte удалось поговорить с одним из спасшихся футболистов. 17-летний Фелипе Кардосо сказал: «Пожар начался в моей комнате, загорелся кондиционер. Я испугался и убежал. Слава богу, мне удалось спастись». Кардосо находился на просмотре, в расположение «Фламенго» он прибыл лишь неделю назад.

    Infobae передает: пожар мог унести еще больше жизней. Но в среду маленькие футболисты узнали об отмене пятничной тренировки, и некоторые из них уехали домой.

    Что еще важно знать

    В последние годы «Фламенго» инвестировал 5,5 миллионов долларов на ремонт и модернизацию своей базы. На эти деньги клуб улучшил корпусы, построил несколько бассейнов, обновил тренажерные залы.

    Корпус, в котором произошло возгорание отремонтировать не успели. Кроме того, в бразильских СМИ есть еще одна причина этой трагедии. Недавно в Рио-де-Жанейро прошел шторм (сильнейший ветер, наводнения, местами – оползни), от которого больше всего пострадала западная часть города – там как раз находится база «Фламенго».

    Infobae пытается связать трагедию с природным катаклизмом и передает: от шторма пострадал еще один корпус (он затоплен), который закрыт до сих пор.

    Как на это отреагировала общественность

    Моментально соболезнования выразил воспитанник академии «Фламенго» Винисиус Жуниор.

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    Кроме того, слова соболезнования написал Неймар.

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    Публикация от text (@neymarjr)

    Губернатор Рио-де-Жанейро Уилсон Витцель прокомментировал трагедию так: «Я хочу поддержать семьи жертв. Пусть Бог примет души погибших и благословит их».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер журналиста Кайе Моты
    Рейтинг: 4.9 Голосов: 7
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