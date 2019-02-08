Главное про пожар в академии «Фламенго». Погибли 10 человек

Разбираем ситуацию.

Рано утром в пятницу на базе «Фламенго» произошла трагедия: загорелся один из корпусов, в котором жили футболисты возраста от 14 до 17 лет.

Что известно на данный момент

Пожар начался в 5 утра по местному времени и продолжался 2,5 часа – до 07:30. За это время полностью сгорело одно крыло корпуса. Сначала бразильские СМИ говорили о трех погибших. Со временем это число увеличилось.

Издание Globo Esporte спустя пару часов после того, как пожарные потушили огонь, опубликовало информацию о жертвах. В огне погибли минимум 10 человек (среди них – 4 игрока академии «Фламенго», 2 ребенка, находящиеся на просмотре в команде, и 4 сотрудника базы). Кроме того, 3 человека сейчас находятся в больнице с разными степенями ожога: Кауан Эмануэль Гомес Нунес (14 лет), Франсиско Диого Бенто Алвес (15 лет), Джонатан Круз Вентура (15 лет). У Вентуры тяжелейшая степень ожога – пострадало около 40% тела.

Recebemos imagens do espaço atingido pelo incêndio. Na segunda, podemos ver a proximidade com o novo módulo profissional #gefla pic.twitter.com/GCZhTbnIVw — Cahê Mota (@cahemota) 8 февраля 2019 г.

Спасатели пока не опубликовали основную причину возгорания. Но Globo Esporte удалось поговорить с одним из спасшихся футболистов. 17-летний Фелипе Кардосо сказал: «Пожар начался в моей комнате, загорелся кондиционер. Я испугался и убежал. Слава богу, мне удалось спастись». Кардосо находился на просмотре, в расположение «Фламенго» он прибыл лишь неделю назад.

Infobae передает: пожар мог унести еще больше жизней. Но в среду маленькие футболисты узнали об отмене пятничной тренировки, и некоторые из них уехали домой.

Что еще важно знать

В последние годы «Фламенго» инвестировал 5,5 миллионов долларов на ремонт и модернизацию своей базы. На эти деньги клуб улучшил корпусы, построил несколько бассейнов, обновил тренажерные залы.

Корпус, в котором произошло возгорание отремонтировать не успели. Кроме того, в бразильских СМИ есть еще одна причина этой трагедии. Недавно в Рио-де-Жанейро прошел шторм (сильнейший ветер, наводнения, местами – оползни), от которого больше всего пострадала западная часть города – там как раз находится база «Фламенго».

Infobae пытается связать трагедию с природным катаклизмом и передает: от шторма пострадал еще один корпус (он затоплен), который закрыт до сих пор.

Как на это отреагировала общественность

Моментально соболезнования выразил воспитанник академии «Фламенго» Винисиус Жуниор.

text text text Публикация от text (@viniciusjunior) 8 Фев 2019 в 3:13 PST

Кроме того, слова соболезнования написал Неймар.

text text text Публикация от text (@neymarjr) 8 Фев 2019 в 4:16 PST

Губернатор Рио-де-Жанейро Уилсон Витцель прокомментировал трагедию так: «Я хочу поддержать семьи жертв. Пусть Бог примет души погибших и благословит их».