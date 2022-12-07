- 7 декабря 2022
- 00:45 ⚽ Результаты матчей ЧМ-2022 на сегодня. Испания проиграла Марокко и вылетела, Португалия разгромила Швейцарию 20
- 30 ноября 2022
- 05:04 Фото Валенсия заплакал после вылета Эквадора с ЧМ-2022 1
- 02:31 Сборная Сенегала посвятила выход в плей-офф ЧМ-2022 Папа Буба Диопу. Он умер 2 года назад
- 29 ноября 2022
- 20:05 Нидерланды и Сенегал вышли в плей-офф ЧМ-2022, Катар и Эквадор вылетели 3
- 19:59 Сенегал во второй раз в истории вышел из группы на чемпионате мира 6
- 19:58 ЧМ-2022. Сенегал победил Эквадор (2:1) и вышел в 1/8 финала 6
- 17:05 Где и во сколько смотреть матч Эквадор – Сенегал: 29 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
- 17:04 Эквадор – Сенегал: стартовые составы на матч ЧМ-2022
- 14:25 ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Нидерланды сыграют с Катаром, Уэльс встретится с Англией, Иран – с США 10
- 05:47 «Челси» следит на ЧМ-2022 за защитником Эквадора. Им интересовался «Зенит»