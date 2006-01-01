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Чемпионат мира. 2022 Товарищеские матчи. Сборные. 2022 Кубок Америки. 2021 Товарищеские матчи. Сборные. 2021 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ. 2021/2022 Кубок Америки. Групповой этап 2019 Товарищеские матчи. Сборные. 2019 Товарищеские матчи. Сборные. 2018 Товарищеские матчи. Сборные. 2017 Кубок Америки. Групповой этап 2016 Товарищеские матчи. Сборные. 2016 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ. 2016/2017 Кубок Америки. Групповой этап 2015 Товарищеские матчи. Сборные. 2015 Чемпионат мира. 2014 Товарищеские матчи. Сборные. 2014 Товарищеские матчи. Сборные. 2013 Товарищеские матчи. Сборные. 2012 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка. 2012/2013 Кубок Америки. 2011 Товарищеские матчи. Сборные. 2011 Товарищеские матчи. Сборные. 2010 Чемпионат мира. 2006 Чемпионат мира. 2006