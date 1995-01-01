Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|1
|Галиндес Эрнан
|Аукас
|Вра
|35
|3
|0
|0
|0
|0
|7
|Эступиньян Первис
|Брайтон
|Защ
|25
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|Торрес Феликс
|Сантос Лагуна
|Защ
|26
|3
|0
|1
|0
|0
|3
|Хинкапе Пьеро
|Байер
|Защ
|21
|3
|0
|0
|0
|0
|17
|Пресиадо Анхело
|Генк
|Защ
|25
|3
|0
|1
|0
|0
|25
|Поросо Джексон
|Труа
|Защ
|22
|2
|0
|0
|0
|0
|23
|Кайседо Мойзес
|Брайтон
|Пол
|21
|3
|1
|0
|1
|0
|16
|Сармиенто Йереми
|Брайтон
|Пол
|20
|3
|0
|0
|0
|0
|10
|Ибарра Ромарио
|Пачука
|Пол
|28
|2
|0
|0
|0
|0
|20
|Мендес Себастьян
|Орландо Сити
|Пол
|25
|2
|0
|0
|2
|0
|21
|Франко Алан
|Тальерес де Кордоба
|Пол
|24
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|Сифуэнтес Хосе
|Лос-Анджелес
|Пол
|23
|2
|0
|0
|0
|0
|8
|Груэсо Карлос
|Аугсбург
|Пол
|27
|1
|0
|0
|0
|0
|13
|Валенсия Эннер
|Фенербахче
|Нап
|33
|3
|3
|0
|0
|0
|19
|Плата Гонсало
|Вальядолид
|Нап
|22
|3
|0
|0
|0
|0
|11
|Эстрада Микаэль
|Крус Асуль
|Нап
|26
|3
|0
|0
|0
|0
|26
|Родригес Кевин
|Имбабура
|Нап
|23
|2
|0
|0
|0
|0
|24
|Реаско Джоркаефф
|Ньюэллс Олд Бойз
|Нап
|24
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 18, из них вратарей: 1, защитников: 5, полузащитников: 7, нападающих: 5