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    Состав сборной Эквадора по футболу

    Сайт www.fef.ec/
    Тренер Густаво Альфаро
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    1 Галиндес Эрнан Аукас Аукас Эквадор Вра 35 3 0 0 0 0
    7 Эступиньян Первис Брайтон Брайтон Эквадор Защ 25 3 0 0 0 0
    2 Торрес Феликс Сантос Лагуна Сантос Лагуна Эквадор Защ 26 3 0 1 0 0
    3 Хинкапе Пьеро Байер Байер Эквадор Защ 21 3 0 0 0 0
    17 Пресиадо Анхело Генк Генк Эквадор Защ 25 3 0 1 0 0
    25 Поросо Джексон Труа Труа Эквадор Защ 22 2 0 0 0 0
    23 Кайседо Мойзес Брайтон Брайтон Эквадор Пол 21 3 1 0 1 0
    16 Сармиенто Йереми Брайтон Брайтон Эквадор Пол 20 3 0 0 0 0
    10 Ибарра Ромарио Пачука Пачука Эквадор Пол 28 2 0 0 0 0
    20 Мендес Себастьян Орландо Сити Орландо Сити Эквадор Пол 25 2 0 0 2 0
    21 Франко Алан Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба Эквадор Пол 24 2 0 0 0 0
    5 Сифуэнтес Хосе Лос-Анджелес Лос-Анджелес Эквадор Пол 23 2 0 0 0 0
    8 Груэсо Карлос Аугсбург Аугсбург Эквадор Пол 27 1 0 0 0 0
    13 Валенсия Эннер Фенербахче Фенербахче Эквадор Нап 33 3 3 0 0 0
    19 Плата Гонсало Вальядолид Вальядолид Эквадор Нап 22 3 0 0 0 0
    11 Эстрада Микаэль Крус Асуль Крус Асуль Эквадор Нап 26 3 0 0 0 0
    26 Родригес Кевин Имбабура Имбабура Эквадор Нап 23 2 0 0 0 0
    24 Реаско Джоркаефф Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз Эквадор Нап 24 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 18, из них вратарей: 1, защитников: 5, полузащитников: 7, нападающих: 5
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