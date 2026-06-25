25.06.2026, четверг, 23:00
Чемпионат мира, группа E, 3 тур
Чемпионат мира, группа E, 3 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Эквадор
Эквадор
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Гонсало Валье
ВР
24
Яймар Медина
ЛЗ
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
5
Жорди Альсивар
ОП
6
Денил Кастильо
ОП
10
Кендри Паес
АП
8
Антони Валенсия
ПВ
14
Алан Минда
ПВ
20
Жереми Аревало
ЦФ
11
Кевин Родригес
ЦФ
16
Жорди Кайседо
ЦФ
3-5-2
1
Галиндес
3
Хинкапе
6
Пачо
0
Франко
20
Ангуло
4
Ордоньес
23
Кайседо
15
Вите
9
Йебоа
19
Плата
13
Валенсия
4-5-1
1
Нойер
6
Киммих
22
Раум
4
Та
2
Рюдигер
5
Павлович
17
Вирц
10
Мусиала
19
Сане
8
Нмеча
7
Хаверц
3
Хинкапе
7
Эступиньян
7
Эступиньян
3
Хинкапе
9
Йебоа
2
Торрес
2
Торрес
9
Йебоа
0
Франко
17
Пресиадо
17
Пресиадо
0
Франко
13
Валенсия
11
Родригес
11
Родригес
13
Валенсия
20
Ангуло
16
Кайседо
16
Кайседо
20
Ангуло
7
Хаверц
2
Тиав
2
Тиав
7
Хаверц
5
Павлович
16
Штиллер
16
Штиллер
5
Павлович
17
Вирц
5
Гросс
5
Гросс
17
Вирц
8
Нмеча
14
Байер
14
Байер
8
Нмеча
6
Киммих
13
Ундав
13
Ундав
6
Киммих
Остались в запасе
Эквадор
Германия
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Гонсало Валье
ВР
24
Яймар Медина
ЛЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
5
Жорди Альсивар
ОП
6
Денил Кастильо
ОП
10
Кендри Паес
АП
8
Антони Валенсия
ПВ
14
Алан Минда
ПВ
20
Жереми Аревало
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
21
Александр Нюбель
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
8
Леон Горецка
ЦП
11
Надим Амири
ЦП
25
Ассан Уэдраого
ЦП
9
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Гонсало Валье
ВР
24
Яймар Медина
ЛЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
5
Жорди Альсивар
ОП
6
Денил Кастильо
ОП
10
Кендри Паес
АП
8
Антони Валенсия
ПВ
14
Алан Минда
ПВ
20
Жереми Аревало
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нюбель
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
8
Леон Горецка
ЦП
11
Надим Амири
ЦП
25
Ассан Уэдраого
ЦП
9
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Эквадор - Германия
3
1
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
0
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
10
Количество передач
378
592
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.27
0.65
xGP (предотвращенные голы)
-0.37
-0.37
Смотреть прямую трансляцию Эквадор против Германии, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июня в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Эквадор – Германия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»