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Англия. Чемпионшип
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Дерби Каунти
Новости
€ 69 млн
Дерби Каунти - новости команды
Дерби
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Прайд Парк
Сайт:
http://www.dcfc.premiumtv.co.uk
Тренер:
Пол Уорн
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
«Дерби Каунти» объявил об уходе Руни. Он подал в отставку после вылета клуба из Чемпионшипа
2022.06.24 21:14
«Манчестер Юнайтед» следит за 18-летним Эбиовеем из «Дерби Каунти»
2022.05.27 00:16
Руни может возглавить «Бернли»
2022.04.28 10:29
2
Руни хочет остаться в «Дерби Каунти», несмотря на вылет из Чемпионшипа
2022.04.18 22:57
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
2022.04.18 19:35
2
Руни – о Скоулзе: «Люди недооценивают, насколько он был хорош»
2022.04.01 21:59
1
Руни: «После одного из поражений «МЮ» Погба и Лингард танцевали в раздевалке»
2022.03.19 00:39
1
Руни: «По некоторым играм у меня есть сомнения, что футболисты «Манчестер Юнайтед» борются за этот клуб»
2022.02.09 21:33
2
Руни: «Будучи в «МЮ», я, бывало, уходил в запои»
2022.02.06 09:59
8
Фото
«Челси» подписал защитника «Дерби Каунти» Уильямса
2022.01.24 12:51
Экс-владелец «Ньюкасла» Эшли планирует купить аутсайдера Чемпионшипа «Дерби Каунти»
2022.01.07 22:38
1
Руни – кандидат на пост главного тренера «Эвертона»
2021.12.15 07:33
4
Руни готов возглавить «Ньюкасл»
2021.10.19 13:36
С «Дерби Каунти» Руни снимут 12 очков за внешнее управление
2021.09.18 20:07
1
Руни – о фото с полуобнаженными девушками: «Я совершил ошибку и хотел бы извиниться»
2021.07.29 09:30
7
Руни пожаловался в полицию на шантаж после опубликованных фото с ним и полуобнаженными девушками
2021.07.27 18:15
6
Руни травмировал игрока на тренировке «Дерби Каунти»
2021.07.27 00:49
4
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» победил «Дерби Каунти» Руни
2021.07.18 18:15
2
Руни может покинуть «Дерби Каунти»
2021.06.25 13:26
«Дерби Каунти» Руни в последнем туре Чемпионшипа спасся от вылета, обменявшись тремя голами с «Шеффилд Уэнсдэй»
2021.05.08 20:17
После назначения Руни только две команды Чемпионшипа набрали очков больше, чем «Дерби Каунти»
2021.02.19 21:33
Фото
«Ливерпуль» купил за 3,4 миллиона 16-летнего форварда Гордона
2021.02.06 16:44
1
Аршавин – о Руни: «Колхозник, а на поле много что мог делать»
2021.01.16 14:33
12
Руни утвержден на посту главного тренера «Дерби Каунти»
2021.01.15 17:15
2
Кубок Англии. «Дерби Каунти» Руни вылетел от клуба шестого дивизиона «Чорли»
2021.01.09 20:57
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2
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