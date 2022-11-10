- 30 января
- 22:44 «Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
- 10 ноября 2022
- 01:07 Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
- 9 июля 2022
- 08:57 «Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
- 26 июня 2022
- 19:57 Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
- 24 июня 2022
- 21:23 Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
- 21:14 «Дерби Каунти» объявил об уходе Руни. Он подал в отставку после вылета клуба из Чемпионшипа
- 27 мая 2022
- 00:16 «Манчестер Юнайтед» следит за 18-летним Эбиовеем из «Дерби Каунти»
- 28 апреля 2022
- 10:29 Руни может возглавить «Бернли» 2
- 18 апреля 2022
- 22:57 Руни хочет остаться в «Дерби Каунти», несмотря на вылет из Чемпионшипа
- 19:35 «Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения 2
- 1 апреля 2022
- 21:59 Руни – о Скоулзе: «Люди недооценивают, насколько он был хорош» 2
- 19 марта 2022
- 00:39 Руни: «После одного из поражений «МЮ» Погба и Лингард танцевали в раздевалке» 3
- 9 февраля 2022
- 21:33 Руни: «По некоторым играм у меня есть сомнения, что футболисты «Манчестер Юнайтед» борются за этот клуб» 2
- 6 февраля 2022
- 09:59 Руни: «Будучи в «МЮ», я, бывало, уходил в запои» 9
- 24 января 2022
- 12:51 Фото «Челси» подписал защитника «Дерби Каунти» Уильямса
- 7 января 2022
- 22:38 Экс-владелец «Ньюкасла» Эшли планирует купить аутсайдера Чемпионшипа «Дерби Каунти» 1
- 15 декабря 2021
- 07:33 Руни – кандидат на пост главного тренера «Эвертона» 4
- 19 октября 2021
- 13:36 Руни готов возглавить «Ньюкасл»
- 18 сентября 2021
- 20:07 С «Дерби Каунти» Руни снимут 12 очков за внешнее управление 1
- 29 июля 2021
- 09:30 Руни – о фото с полуобнаженными девушками: «Я совершил ошибку и хотел бы извиниться» 9
- 27 июля 2021
- 18:15 Руни пожаловался в полицию на шантаж после опубликованных фото с ним и полуобнаженными девушками 11
- 00:49 Руни травмировал игрока на тренировке «Дерби Каунти» 4
- 18 июля 2021
- 18:15 Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» победил «Дерби Каунти» Руни 2
- 25 июня 2021
- 13:26 Руни может покинуть «Дерби Каунти»
- 8 мая 2021
- 20:17 «Дерби Каунти» Руни в последнем туре Чемпионшипа спасся от вылета, обменявшись тремя голами с «Шеффилд Уэнсдэй»
- 19 февраля 2021
- 21:33 После назначения Руни только две команды Чемпионшипа набрали очков больше, чем «Дерби Каунти»
- 6 февраля 2021
- 16:44 Фото «Ливерпуль» купил за 3,4 миллиона 16-летнего форварда Гордона 1
- 16 января 2021
- 14:33 Аршавин – о Руни: «Колхозник, а на поле много что мог делать» 12