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Англия. Чемпионшип
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Дерби Каунти
Расписание
€ 69 млн
Дерби Каунти - расписание матчей
Дерби
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Прайд Парк
Сайт:
http://www.dcfc.premiumtv.co.uk
Тренер:
Пол Уорн
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 17:00
Бернли
- : -
Дерби Каунти
10.10 | 17:00
Дерби Каунти
- : -
Рексхэм
14.10 | 21:45
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Дерби Каунти
17.10 | 17:00
Дерби Каунти
- : -
Сток Сити
24.10 | 14:30
Шеффилд Юнайтед
- : -
Дерби Каунти
31.10 | 18:00
Миллуолл
- : -
Дерби Каунти
03.11 | 22:45
Дерби Каунти
- : -
Норвич Сити
06.11 | 23:00
Дерби Каунти
- : -
Болтон
21.11 | 15:30
Саутгемптон
- : -
Дерби Каунти
24.11 | 23:00
Вулверхэмптон
- : -
Дерби Каунти
28.11 | 18:00
Дерби Каунти
- : -
Уотфорд
05.12 | 15:30
Мидлсбро
- : -
Дерби Каунти
09.12 | 22:45
Дерби Каунти
- : -
Бристоль Сити
12.12 | 18:00
Блэкберн
- : -
Дерби Каунти
19.12 | 18:00
Дерби Каунти
- : -
Линкольн
26.12 | 18:00
Престон
- : -
Дерби Каунти
29.12 | 22:45
Дерби Каунти
- : -
Шеффилд Юнайтед
01.01 | 18:00
Дерби Каунти
- : -
Блэкберн
16.01 | 18:00
Сток Сити
- : -
Дерби Каунти
23.01 | 18:00
Дерби Каунти
- : -
Миллуолл
26.01 | 22:45
Норвич Сити
- : -
Дерби Каунти
30.01 | 18:00
Болтон
- : -
Дерби Каунти
06.02 | 18:00
Дерби Каунти
- : -
Саутгемптон
13.02 | 18:00
Бирмингем Сити
- : -
Дерби Каунти
16.02 | 22:45
Дерби Каунти
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
20.02 | 18:00
Дерби Каунти
- : -
Бернли
27.02 | 18:00
Рексхэм
- : -
Дерби Каунти
02.03 | 22:45
Кардифф
- : -
Дерби Каунти
06.03 | 18:00
Дерби Каунти
- : -
Чарльтон
13.03 | 18:00
Уотфорд
- : -
Дерби Каунти
16.03 | 22:45
Дерби Каунти
- : -
Мидлсбро
20.03 | 18:00
Дерби Каунти
- : -
Престон
03.04 | 17:00
Линкольн
- : -
Дерби Каунти
07.04 | 21:45
Вест Бромвич
- : -
Дерби Каунти
10.04 | 17:00
Дерби Каунти
- : -
Вест Хэм
17.04 | 17:00
Суонси
- : -
Дерби Каунти
20.04 | 21:45
Дерби Каунти
- : -
Портсмут
24.04 | 17:00
Бристоль Сити
- : -
Дерби Каунти
01.05 | 14:30
Дерби Каунти
- : -
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