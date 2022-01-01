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Англия. Чемпионшип
Команды
Дерби Каунти
Состав
€ 69 млн
Дерби Каунти - состав команды
Дерби
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Прайд Парк
Сайт:
http://www.dcfc.premiumtv.co.uk
Тренер:
Пол Уорн
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Виделль Зеттерстрем Якоб
Вра
28
€ 2.5 млн
31
Викерс Джош
Вра
30
€ 0.15 млн
12
О'Доннелл Ричард
Вра
38
€ 0.05 млн
44
Кашин Эйран
Защ
24
€ 5 млн
6
Лангас Сондре
Защ
25
€ 4 млн
22
Джонстон Макс
Защ
22
€ 3 млн
28
Сэндерсон Дион
Защ
26
€ 2.8 млн
5
Кларк Мэтт
Защ
29
€ 2 млн
2
Джон Маркин Дерри
Защ
27
€ 1.5 млн
18
Тэйлор Чарли
Защ
32
€ 1.2 млн
24
Ньямб Райан
Защ
28
€ 0.8 млн
3
Форсит Крэйг
Защ
37
€ 0.05 млн
8
Кларк Бобби
Пол
21
€ 8 млн
11
Шмодикс Сэмми
Пол
30
€ 3.5 млн
29
Фрауло Оскар
Пол
22
€ 2.5 млн
27
Трэвис Льюис
Пол
28
€ 1.8 млн
20
Моуатт Алекс
Пол
31
€ 1.3 млн
23
Уорд Джо
Пол
31
€ 0.6 млн
4
Озо Давид
Пол
21
-
7
Агьеман Патрик
Нап
25
€ 10 млн
9
Моррис Карлтон
Нап
30
€ 4.5 млн
19
Мейстер Хенрик
Нап
22
€ 3.8 млн
13
Бильбия Филип
Нап
26
€ 3 млн
16
Фусейни Мохаммед
Нап
24
€ 2.5 млн
10
Брюстер Райан
Нап
26
€ 2.5 млн
34
Банел Джейдон
Нап
21
€ 1 млн
26
Хеджс Райан
Нап
31
€ 0.7 млн
15
Салвесен Ларс-Йорген
Нап
30
€ 0.5 млн
33
Блэкетт-Тэйлор Кори
Нап
28
€ 0.45 млн
Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 7, нападающих: 10
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