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Англия. Чемпионшип
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Дерби Каунти
Результаты
€ 69 млн
Дерби Каунти - результаты матчей
Дерби
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Прайд Парк
Сайт:
http://www.dcfc.premiumtv.co.uk
Тренер:
Пол Уорн
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Англия. Чемпионшип. 2026/2027
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Англия. Кубок лиги. 2025/2026
Англия. Чемпионшип. 2025/2026
Англия. Кубок. 2024/2025
Англия. Кубок лиги. 2024/2025
Англия. Чемпионшип. 2024/2025
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Англия. Кубок лиги. 2019/2020
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Англия. Кубок. 2018/2019
Англия. Кубок лиги. 2018/2019
Англия. Чемпионшип. 2018/2019
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Англия. Кубок Лиги. 2017/2018
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Англия. Кубок Лиги. 2016/2017
Англия. Чемпионшип. 2016/2017
Англия. Чемпионшип. Плей-офф 2015/2016
Англия. Кубок. 2015/2016
Англия. Кубок Лиги. 2015/2016
Англия. Чемпионшип. 2015/2016
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Англия. Кубок Лиги. 2014/2015
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Англия. Кубок. 2013/2014
Англия. Кубок Лиги. 2013/2014
Англия. Чемпионшип. 2013/2014
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Англия. Кубок. 2009/2010
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига. 2009/2010
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2009/2010
Кубок Английской лиги. 2008/2009
Англия. Кубок. 2008/2009
Кубок Английской лиги. 2008/2009
Кубок Английской лиги. 3-й раунд 2008/2009
Кубок Английской лиги. 2-й раунд 2008/2009
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2008/2009
Англия. Премьер-лига. 2007/2008
12.09 | 14:30
Дерби Каунти
1 : 2
Бирмингем Сити
09.09 | 21:45
Дерби Каунти
0 : 1
Вест Бромвич
05.09 | 17:00
Вест Хэм
3 : 0
Дерби Каунти
01.09 | 21:45
Портсмут
0 : 2
Дерби Каунти
29.08 | 14:30
Дерби Каунти
0 : 3
Суонси
22.08 | 17:00
Дерби Каунти
2 : 2
Кардифф
15.08 | 17:00
Чарльтон
2 : 1
Дерби Каунти
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