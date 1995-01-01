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    Руни: «По некоторым играм у меня есть сомнения, что футболисты «Манчестер Юнайтед» борются за этот клуб»

    Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни упрекнул игроков «Манчестер Юнайтед» в недостатке самоотдачи. Он судит по некоторым увиденным матчам.

    «Игроки «МЮ» должны показать свой характер, они должны показать, что они все вместе, что они борются за этот футбольный клуб. Смотрел игры, в которых я иногда сомневался в этом», – сказал Руни.

    • В «МЮ» Руни играл с 2004 по 2017 год, брал Лигу чемпионов.
    • Руни – воспитанник «Эвертона».
    • Манчестерцы идут в АПЛ 5-ми.

    Руни – о матче с «Челси» в 2006-м: «Поставил длинные металлические шипы, чтобы сделать кому-то больно. Оставил дырку в ноге Терри»

    Руни: «Будучи в «МЮ», я, бывало, уходил в запои»

    Руни – кандидат на пост главного тренера «Эвертона»

    Источник: Talksport

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    Сегодня, 21:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +830

      Лфшт 47 минут назад

      По некоторым? Тут сомнения уже весь сезон.

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      Рейтинг: +1058

      стоп кран 1 час назад

      А ты их заряди металлическими шипами в бутсах как у тебя были --глядишь они так всех порвут и поломают.

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