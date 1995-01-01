Руни: «По некоторым играм у меня есть сомнения, что футболисты «Манчестер Юнайтед» борются за этот клуб»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни упрекнул игроков «Манчестер Юнайтед» в недостатке самоотдачи. Он судит по некоторым увиденным матчам.

«Игроки «МЮ» должны показать свой характер, они должны показать, что они все вместе, что они борются за этот футбольный клуб. Смотрел игры, в которых я иногда сомневался в этом», – сказал Руни.

В «МЮ» Руни играл с 2004 по 2017 год, брал Лигу чемпионов.

Руни – воспитанник «Эвертона».

Манчестерцы идут в АПЛ 5-ми.

Руни – о матче с «Челси» в 2006-м: «Поставил длинные металлические шипы, чтобы сделать кому-то больно. Оставил дырку в ноге Терри»

Руни: «Будучи в «МЮ», я, бывало, уходил в запои»

Руни – кандидат на пост главного тренера «Эвертона»