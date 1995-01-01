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    Руни готов возглавить «Ньюкасл»

    Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни рассматривает вариант с переходом на работу в «Ньюкасл».

    Как сообщает Daily Mail, 35-летний специалист готов принять предложение клуба АПЛ, если таковое поступит.

    В свой тренерский штаб Руни хочет пригласить экс-вратаря «Ньюкасла» Шея Гивена.

    • 7 октября АПЛ объявила о продаже «Ньюкасла» саудовским инвесторам.
    • Команда идет на предпоследнем месте в таблице лиги.
    • Действующий тренер – Стив Брюс.

    The Times: Джеррард, Эмери и Мартинес – основные претенденты на пост тренера «Ньюкасла»

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    Источник: Daily Mail

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