Руни готов возглавить «Ньюкасл»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни рассматривает вариант с переходом на работу в «Ньюкасл».

Как сообщает Daily Mail, 35-летний специалист готов принять предложение клуба АПЛ, если таковое поступит.

В свой тренерский штаб Руни хочет пригласить экс-вратаря «Ньюкасла» Шея Гивена.

7 октября АПЛ объявила о продаже «Ньюкасла» саудовским инвесторам.

Команда идет на предпоследнем месте в таблице лиги.

Действующий тренер – Стив Брюс.

The Times: Джеррард, Эмери и Мартинес – основные претенденты на пост тренера «Ньюкасла»