Руни готов возглавить «Ньюкасл»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни рассматривает вариант с переходом на работу в «Ньюкасл».
Как сообщает Daily Mail, 35-летний специалист готов принять предложение клуба АПЛ, если таковое поступит.
В свой тренерский штаб Руни хочет пригласить экс-вратаря «Ньюкасла» Шея Гивена.
- 7 октября АПЛ объявила о продаже «Ньюкасла» саудовским инвесторам.
- Команда идет на предпоследнем месте в таблице лиги.
- Действующий тренер – Стив Брюс.
The Times: Джеррард, Эмери и Мартинес – основные претенденты на пост тренера «Ньюкасла»
Источник: Daily Mail