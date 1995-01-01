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    Руни – о фото с полуобнаженными девушками: «Я совершил ошибку и хотел бы извиниться»

    Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни извинился за ситуацию, произошедшую с ним накануне.

    • Ранее в СМИ появились фото, где вокруг спящего в кресле Руни позируют полуобнаженные девушки.
    • Бывший форвард сборной Англии пожаловался в полицию.

    «Я совершил ошибку. Я пошел на частную вечеринку с двумя моими друзьями.

    Хотел бы извиниться перед своей семьей и клубом за фото, которые были в прессе, и оставить этот этап позади», – сказал Руни.

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    Источник: Sky Sports

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6836

      Старикан 1 час назад

      "Это совсем не то, о чём ты подумала" -сказал он потом жене...

      1
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      Рейтинг: +1229

      Benifacto 1 час назад

      да лана он же был одетый, ну заснул бывает....

      1
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      Рейтинг: +1551

      DMитрий 1 час назад

      Ну вот, опять спалился. В прошлый раз отскочил от развода. Самое интересное, что извиняется за фото, а не зато что с полуголыми бабами валялся с неизвестными нам последствиями.

      0
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      Рейтинг: +87860

      zigbert 1 час назад

      По пьяни можно и не такое совершить.

      2
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      Рейтинг: +1794

      acor94 2 часа назад

      А фото то где?

      0
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      Рейтинг: +7365

      Cleaner 3 часа назад

      В Англии только с мужиками поощряется. А тут с ДЕВУШКАМИ! Да что этот Руни себе позволяет!!!

      7
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      Рейтинг: +148

      Solist345345 4 часа назад

      Да, непорядок, не по-европейски. Если бы с полуобнажёнными мальчиками, общественность бы даже поощрила за толерантность.

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