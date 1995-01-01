Руни – о фото с полуобнаженными девушками: «Я совершил ошибку и хотел бы извиниться»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни извинился за ситуацию, произошедшую с ним накануне.

Ранее в СМИ появились фото, где вокруг спящего в кресле Руни позируют полуобнаженные девушки.

Бывший форвард сборной Англии пожаловался в полицию.

«Я совершил ошибку. Я пошел на частную вечеринку с двумя моими друзьями.

Хотел бы извиниться перед своей семьей и клубом за фото, которые были в прессе, и оставить этот этап позади», – сказал Руни.