Руни – о фото с полуобнаженными девушками: «Я совершил ошибку и хотел бы извиниться»

"Это совсем не то, о чём ты подумала" -сказал он потом жене...
Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни извинился за ситуацию, произошедшую с ним накануне.
- Ранее в СМИ появились фото, где вокруг спящего в кресле Руни позируют полуобнаженные девушки.
- Бывший форвард сборной Англии пожаловался в полицию.
«Я совершил ошибку. Я пошел на частную вечеринку с двумя моими друзьями.
Хотел бы извиниться перед своей семьей и клубом за фото, которые были в прессе, и оставить этот этап позади», – сказал Руни.