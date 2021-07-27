Руни пожаловался в полицию на шантаж после опубликованных фото с ним и полуобнаженными девушками

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни обратился в полицию и пожаловался на шантаж. Это стало следствием публикации в общедоступных источниках фотографий, где вокруг спящего в кресле Руни позируют полуобнаженные девушки.
Из этого следует, что перед публикацией тренера шантажировали, но он не стал выкупать компрометирующие кадры.
- Накануне Руни на тренировке травмировал своего футболиста.
- Из-за ограничений на трансферы в основе «Дерби Каунти» сейчас числится 13 футболистов.
- В прошлом сезоне «Дерби Каунти» сохранил место в Чемпионшипе только по итогам последнего тура.
Источник: Sky Sports