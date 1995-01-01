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    Руни пожаловался в полицию на шантаж после опубликованных фото с ним и полуобнаженными девушками

    Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни обратился в полицию и пожаловался на шантаж. Это стало следствием публикации в общедоступных источниках фотографий, где вокруг спящего в кресле Руни позируют полуобнаженные девушки.

    Из этого следует, что перед публикацией тренера шантажировали, но он не стал выкупать компрометирующие кадры.

    • Накануне Руни на тренировке травмировал своего футболиста.
    • Из-за ограничений на трансферы в основе «Дерби Каунти» сейчас числится 13 футболистов.
    • В прошлом сезоне «Дерби Каунти» сохранил место в Чемпионшипе только по итогам последнего тура.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8492

      житель СПб 3 минуты назад

      Руки прочь от Руни! Это - святое!

      0
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      Рейтинг: +4592

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Дзюба: "А чё, так можно что ли? С женщинами?!"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21032

      bset 1 час назад

      Шел 21 век - в Европе шантажируют натуральной ориентацией

      4
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      Рейтинг: +272

      сутулая собака и лисы > bset 48 минут назад

      дело не в натуральной ориентацией, а в семейных ценностях.
      СВЖ-шники наоборот во много за свободные отношения.

      так что ты написал довольно глупый коммент и невпопад, но да, гомофобы пролайкают.

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      Рейтинг: +24274

      Боцман59rus 1 час назад

      _ а чего стесняться, не с мужиками же припалили...

      2
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      Рейтинг: +3240

      Snek > Боцман59rus 1 час назад

      Так вдруг его бойфренд заревнует :)))

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