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  • Руни – о Скоулзе: «Люди недооценивают, насколько он был хорош»

Руни – о Скоулзе: «Люди недооценивают, насколько он был хорош»

1 апреля 2022, 21:59
1

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился впечатлениями от своего экс-партнера Пола Скоулза. По мнению Руни, Скоулза недооценивают.

«Отметил бы его чистую способность действительно диктовать игру. Я думаю, люди недооценивают, насколько он был хорош», – сказал Руни о Скоулзе.

  • Руни сейчас тренирует «Дерби Каунти» из Чемпионшипа.
  • Скоулз выигрывал с «МЮ» Лигу чемпионов.
  • Сейчас он в футболе не работает.

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Источник: твиттер UtdDistrict
Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Манчестер Юнайтед Дерби Каунти Скоулз Пол Руни Уэйн
Комментарии (1)
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ц
1648932439
Недооценивали только дураки, он был очень хорош.
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