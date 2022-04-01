Руни – о Скоулзе: «Люди недооценивают, насколько он был хорош»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился впечатлениями от своего экс-партнера Пола Скоулза. По мнению Руни, Скоулза недооценивают.

«Отметил бы его чистую способность действительно диктовать игру. Я думаю, люди недооценивают, насколько он был хорош», – сказал Руни о Скоулзе.

Руни сейчас тренирует «Дерби Каунти» из Чемпионшипа.

Скоулз выигрывал с «МЮ» Лигу чемпионов.

Сейчас он в футболе не работает.

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